căpușele au revenit în două dintre cele mai populare zone ale sibiului: câinii, primele victime, dar nici oamenii n-au scăpat / foto

Sezonul căpușelor a început în forță la Sibiu, iar Parcul Sub Arini și Pădurea Dumbrava au devenit zone cu risc ridicat pentru oameni și animale. În timp ce sibienii își pierd animalele de companie din cauza Babesiozei, bolii fatale pentru animale, iar cazurile de Lyme cresc, autoritățile sunt acuzate că intervin prea târziu sau cu substanțe ineficiente.

Tina, o sibiancă ce locuiește în zona Parcului Sub Arini, a tras un semnal de alarmă după o simplă plimbare de ieri, 18 martie. Deși suntem abia la începutul primăverii, invazia paraziților este deja vizibilă.

„Locuiesc în zona Parcului Sub Arini. Ieri, 18 martie, mi-am scos câinele la plimbare prin parc și prin rezervația naturală Dumbrava Sibiului, care vine în continuarea parcului paralel cu strada Aleea Călăreților și pista de biciclete. Am adunat cinci căpușe de pe câinele meu – deocamdată! Astăzi sigur mai găsesc câteva!”, ne-a transmis Tina, revoltată de situație.

Experiența femeii nu este una nouă. Aceasta a pierdut deja un animal de companie în trecut din cauza acestor paraziți:

„În 2017 mi-a murit un câine de la o căpușă luată tot de pe aleea din rezervație. Medicii veterinari din Sibiu confirmă că parcul este infestat. Degeaba ne protejăm animalele cu pastile scumpe, cum e Bravecto, dacă mediul este saturat de paraziți.

Și, cel mai grav, copiii și adulții nu pot lua pastile, iar spray-urile nu sunt infailibile. Poate tragem un semnal de alarmă. Dacă autoritățile nu fac nimic acum, vor curge cazurile la spital. Și totuși e un parc public!” spune sibianca.

Primăria a suplimentat fondurile, dar cere eficiență: „Să nu fie doar apă”

Problema este cunoscută la nivelul Primăriei Sibiu. Încă din aprilie 2025, în cadrul ședințelor de Consiliu Local, s-a discutat despre creșterea bugetului pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD), serviciu prestat de operatorul DD Chim SRL.

Consilierul Corina Bokor (PSD) a cerut atunci o monitorizare strictă a eficienței soluțiilor folosite:

„Suntem pe primul loc la incidența mușcăturilor de căpușe și acest lucru ne îngrijorează. Nu suntem împotriva cheltuielilor, dar vrem ca lucrările să fie eficiente. Trebuie verificat modul în care se diluează substanțele între apel și rapel.”

Cifre negre de la DSP: Sibiul, sub asediul bolii Lyme

Situația semnalată de sibiancă vine pe fondul unui an 2025 extrem de dificil. Conform datelor DSP Sibiu, anul trecut a fost marcat de o creștere fulminantă a numărului de persoane mușcate:

În 2025, au fost raportate 1.867 de cazuri de mușcături de căpușă, cifră care aproape a egalat întregul bilanț al anului 2024 (2.117 cazuri).

Tot anul trecut, 111 persoane au fost diagnosticate cu boala Lyme, față de 140 în anul precedent, demonstrând că rata de infectare rămâne extrem de ridicată.

Mai grav, în 2025 s-au înregistrat trei cazuri de encefalită de căpușă, o afecțiune care poate lăsa leziuni neurologice ireversibile.

Sursă foto: Ziua de Cluj

Dezinsecții „cu întârziere”: Primăria stropește când căpușele sunt deja instalate

O altă problemă majoră ridicată de Tina și confirmată de istoricul acțiunilor de salubrizare din oraș este momentul ales pentru intervenție. Deși căpușele devin active imediat ce temperaturile depășesc 10°C (adică încă din martie), calendarul oficial al Primăriei Sibiu pare să ignore acest ciclu biologic.

„Autoritățile din acest oraș — Primăria și Direcția de Sănătate Publică — fac acțiuni de dezinsecție prin luna august în fiecare an. Suntem în plin sezon de căpușe acum, în martie, și ei nu au nicio treabă! Este inacceptabil, mai ales că vorbim de un parc și de o pădure aflate chiar în oraș”, reclamă Tina.

În mod normal, dezinsecția ar trebui să cuprindă două etape critice: martie-aprilie (când ies larvele și nimfele) și septembrie-octombrie.