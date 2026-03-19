cea mai celebră emisiune difuzată de pro tv, trage cortina: după 44 de sezoane anunță că ia o pauză

După mai bine de două decenii pe micile ecrane, emisiunea Apropo TV de la PRO TV intră într-o pauză, decizie anunțată de echipa condusă de Andi Moisescu. Producătorii spun că vor să regândească formatul și promit o revenire după această perioadă de respiro.

Emisiunea Apropo TV, una dintre cele mai longevive producții de satiră de pe PRO TV, a anunțat că va lua o pauză după 44 de sezoane consecutive. Decizia a fost comunicată publicului joi, 19 martie 2026, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a emisiunii.

Potrivit Adevărul, echipa Apropo TV a explicat că această pauză este necesară pentru a regândi formatul și pentru a pregăti o relansare adaptată vremurilor actuale. În mesajul publicat online, realizatorii au transmis:

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire. Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul ăsta”.

Ce spun membrii echipei

Echipa nu a anunțat o dată exactă pentru revenirea emisiunii, dar a subliniat că pauza este temporară. „Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm ‘pe surse’ că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luăm foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”, au adăugat realizatorii în mesajul adresat publicului.

Apropo TV a fost o producție autofinanțată, iar decizia de întrerupere a difuzării aparține exclusiv echipei conduse de Andi Moisescu. Potrivit sursei citate, emisiunea s-a confruntat în trecut cu dificultăți de finanțare. În 2016, Apropo TV era la un pas să nu mai fie inclusă în grila PRO TV, după ce nu reușise să atragă sponsori. Din 2015, postul a decis ca producția să se autofinanțeze pentru a rămâne pe post, iar în cele din urmă emisiunea a revenit în grilă în primăvara acelui an.

Andi Moisescu, prezentatorul emisiunii de peste două decenii, a fost figura centrală a Apropo TV, care a devenit cunoscută pentru stilul său satiric și pentru abordarea subiectelor de actualitate cu umor și ironie. De-a lungul timpului, emisiunea a reușit să își păstreze publicul fidel, în ciuda provocărilor financiare și a schimbărilor din peisajul media.

Pentru moment, Apropo TV își ia rămas-bun de la telespectatori, cu promisiunea unei reveniri după această perioadă de pauză și regândire a formatului.