ciorile au pus stăpânire pe încă un parc din sibiu. oamenii nu mai pot ieși la plimbare: ”e plin!” / foto

Veșnica problemă a prezenței ciorilor în Sibiu, rămâne și acum de actualitate. După ce ani de zile parcurile Sub Arini și Tineretului au fost ,,preferatele” lor, acum, acestea și-au făcut apariția și în Parcul Terezian. Deși pe 18 martie s-a intervenit pentru igienizare, oamenii care locuiesc în zonăf spun că situația a scăpat de sub control.

Nu este prima dată când sibienii se plâng de disconfortul creat de aceste păsări, însă amploarea de pe strada Lungă pare să fi atins un prag critic în acest an. Un sibian care a sesizat autoritățile prin Sibiu City App descrie o imagine dezolantă:

„Păi ce era pe alei? Să te ferească Dumnezeu! Majoritatea copacilor sunt plini, cred că mai sunt doar vreo doi care nu au cuiburi. Nu zice nimeni că nu e toaletat, dar au lăsat cuiburile acolo și în anii trecuți. De anul trecut a început invazia propriu-zisă, sunt foarte multe”, declară Radu, revoltat de mizeria care face imposibilă plimbarea cu copiii.

Conform specialiștilor ornitologi, alegerea parcurilor nu este întâmplătoare.„Pentru combaterea ciorilor trebuie lucrat la haldele de gunoi, dacă acestea nu sunt la vedere, ciorile nu mai au cu ce să se hrănească și automat numărul lor va scădea. Este un proces de durată, dar eficient” spune Tiberiu Tioc, biolog.

În plus, proximitatea față de sursele de hrană (deșeuri și câmpuri agricole la mai puțin de 20 km de oraș) transformă Sibiul într-un habitat ideal. Dacă în septembrie anul trecut ciorile „înegreau” cerul în Sub Arini, acum coloniile s-au extins masiv și în zonele verzi din cartierele de locuințe.

„Distrugerea cuiburilor e interzisă”

Reprezentanții Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, au explicat că, deși aleile au fost curățate pe 18 martie, legea le interzice să se atingă de cuiburi odată ce păsările s-au instalat. Pe scurt, autoritățile sunt blocate de regulile de protecție a mediului.

Este strict interzisă distrugerea cuiburilor, colectarea ouălor sau alungarea păsărilor în perioada de reproducere și creștere a puilor.

Primăria a precizat că singura metodă legală prin care pot descuraja formarea acestor colonii este tăierea crengilor înalte. Aceștia au dat asigurări că activitățile de toaletare vor continua și în acest an, iar zona Parcului Terezian va fi luată în considerare pentru a preveni pe viitor astfel de invazii.