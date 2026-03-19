criza ajunge și la saloanele canine din sibiu: clienții cer tunsori mai scurte ca să vină mai rar la “stylist”

Saloanele canine din Sibiu resimt o scădere a numărului de clienți, pe fondul scumpirilor din ultima perioadă. Administratorii spun că numărul acestora a scăzut cu aproximativ 20 la sută. Chiar și în aceste condiții, există în continuare sibieni care își duc regulat animalele de companie la tuns și îngrijire.

În contextul scăderii clientelei, reprezentanții saloanelor canine dau vina pe creșterilor constante ale prețurilor, indiferent că vorbim de alimente, combustibil sau factura la electricitate. Pentru a-și păstra clientela, unii aleg să mențină tarifele la un nivel accesibil sau să ofere reduceri clienților fideli.

„Se vede o diferență mică, o scădere de aproximativ 20%. Totuși, animalele au nevoie de întreținere, iar proprietarii fac eforturi să le asigure îngrijirea. Unele saloane încearcă să nu scumpească și să păstreze prețuri accesibile, dar este din ce în ce mai greu. Există diferențe între un câine adus lunar și unul adus o dată la șase luni. Cei care vin constant au mai multă grijă de animalele lor, iar noi ne bucurăm să îi vedem.

De multe ori, clienții vin cu bichoni și își doresc să îi transformăm în stil Pomeranian sau «ursuleț», însă acest lucru nu este posibil dacă animalul nu este întreținut acasă. Îngrijirea trebuie făcută atât acasă, cât și la salon”, a declarat Alina Buian, reprezentantă a Salonului Canin Bella.

În schimb, un alt antreprenor din domeniu a decis să își închidă afacerea. Ștefan, fost proprietar al salonului Animal VIP, spune că decizia a fost luată din lipsă de timp, nu neapărat din cauza scăderii numărului de clienți. „Nu mai am salonul. Nu am mai avut timp, dar mergea”, a precizat acesta.

„Clienții cer să tundem blănoșii cât mai scurt”

La Salonul Canin Bella, tarifele diferă în funcție de talia câinelui și de starea blănii. De exemplu, pentru un bichon, prețul pornește de la 135 de lei și include un pachet complet: spălat, tuns, aranjat, tăiat unghii, curățat urechi și parfumat. Unii clienții solicită ca patrupedul să fie tuns cât mai scurt pentru reveni cât mai târziu la salon, tocmai din cauza problemelor financiare.

„Din cauza creșterii costurilor, clienții optează tot mai des pentru tunsori cât mai scurte pentru patrupezi, pentru a nu fi nevoiți să vină frecvent la salon. Prețurile au crescut semnificativ: un șampon care anul trecut costa 300 de lei ajunge acum la 400 de lei, iar costurile cu utilitățile – curent, apă, gaz – au explodat. Din păcate, dacă proprietarii renunță la spălat, noi nu putem aranja blănița corespunzător, pentru că doar după spălare părul poate fi tuns și aranjat corect. Perioada aceasta este extrem de dificilă pentru întreținerea saloanelor canine”, spune Alina.

Prețuri în funcție de talia câinelui

Pentru câinii de talie mică, sub 10 kilograme, costurile variază între 135 și 180 de lei. Diferența de preț este dată, în principal, de cât de încâlcită este blana animalului și de timpul necesar pentru îngrijire.

Pe măsură ce crește talia patrupedului, cresc și tarifele. Pentru câinii de talie medie, prețurile sunt cuprinse între 160 și 210 lei, în timp ce pentru talia mare ajung între 250 și 350 de lei. În cazul câinilor foarte mari, de peste 40 de kilograme, costurile pot urca până la 500 de lei.

Costuri extra pentru agresivitate și purici

Pe lângă tarifele de bază, pot apărea și costuri suplimentare, în funcție de dificultatea intervenției. Astfel, descurcarea blănii încâlcite poate costa între 20 și 70 de lei, iar îndepărtarea părului năpârlit între 20 și 50 de lei.

De asemenea, comportamentul animalului poate influența prețul final. Dacă patrupedul este agresiv, se poate percepe o taxă suplimentară între 10 și 50 de lei. În cazul în care câinele are purici, costul crește cu aproximativ 30 de lei, din cauza tratamentelor necesare și a măsurilor suplimentare de igienă.