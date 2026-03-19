csu sibiu n-a renunțat la play-off. dan fleșeriu: ”șansele încă există”

CSU Sibiu este favorită certă în duelul de vineri, de la Galați, contra ultimei clasate, CSM, o echipă care nu a cunoscut victoria în acest sezon.

Înfrângerea din runda trecută, cu Dinamo, a redus simțitor șansele sibienilor la play-off. CSU mai are de jucat șase meciuri în sezonul regular și primul este vineri, de la ora 17.00, la Galați, live pe canalul de youtube FRB TV.

Antrenorul lui CSU, Dan Fleșeriu spune că sibienii vor lupta până la final pentru play-off, chiar dacă misiunea este una dificilă.

”În ceea ce privește șansa de a prinde play-off-ul, suntem în aceeași poziție ca și acum 8 sau 9 etape în urmă. Cu siguranță, am fi vrut să avem 9 victorii din 9 jocuri, dar am reușit doar 6. Șansele există, dar este la fel de greu cum a fost încă de la începutul sezonului. Este un campionat foarte echilibrat, asta o dovedește chiar ultimul meci, cu Dinamo, în care am jucat 30 de minute de la egal la egal cu locul 3, o echipă care nu a mai pierdut de 8 etape. În acest moment, între noi care suntem pe 10/11 și locul 4 sunt doar 2 victorii diferență” a punctat Dan Fleșeriu pentru Ora de Sibiu.

CSU are un bilanț de 11-11 în sezonul regular, cu șase etape înainte de final, iar echipa din primele șapte clasate pe care o mai poate depăși pare a fi ocupanta locului 4, SCM Timișoara, care are un bilanț de 13-9.

CSM Oradea, Voluntari și chiar Dinamo și-au luat deja biletele pentru play-off, unde vine direct și campioana U-BT Cluj.

Adamovic, gata de joc

După ce a evoluat puțin în meciul cu Dinamo, abia refăcut după o nouă accidentare, bosniacul Adamovic este așteptat să joace la Galați. ”Situația medicală a lui Filip este în sfârșit bună și sunt toate șansele să îl vedem în teren! Cât va juca, va depinde de el, dar și de cum va merge jocul echipei” a mai adăugat antrenorul lui CSU Sibiu.

”Mi-aș dori continuitate”

Tehnicianul sibienilor și-ar dori ca nucleul de bază al jucătorilor să continue și în sezonul viitor, însă, în baschetul românesc, în fiecare vară se schimbă aproape tot lotul, iar mutările continuă și pe parcursul sezonului.

”Ca și director sportiv, dar și ca antrenor principal interimar, aș vrea să avem continuitate, aș dori să vedem câțiva ani consecutivi în care echipa să își păstreze jucătorii și doar să adauge poziții noi, care să crească valoarea grupului. Dar, indiferent de cât de mult noi și jucătorii am dori, asta depinde de mai multi factori, nu doar de dorința sau visurile noastre” a mai declarat Fleșeriu.

Dan Fleșeriu a trecut din postura de director tehnic în cea de antrenor principal al lui CSU la jumătatea lunii noiembrie, după demiterea olandezului Geert Hammink, care a lăsat echipa cu un catastrofal: 2-6. Cu antrenorul sibian pe bancă, CSU s-a redresat și are un bilanț pozitiv în campionat, 9-5.