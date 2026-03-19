doi șoferi reținuți la mediaș și bârghiș după ce au fost prinși băuți: unul este minor

Doi șoferi, unul dintre ei fiind minor, au fost reținuți de polițiștii sibieni după ce au fost prinși conducând sub influența alcoolului, în două cazuri distincte înregistrate în Mediaș și Agnita.

Primul caz îl vizează pe un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Mediaș, reținut de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș la data de 18 martie.

Potrivit polițiștilor rutieri, în data de 13 martie, în jurul orei 15:45, bărbatul a fost depistat pe strada Constantin Brâncoveanu din Mediaș în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Într-un alt caz, tot ieri, 18 martie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au reținut un tânăr de 16 ani, din Bârghiș, cercetat penal pentru conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Conform informațiilor furnizate de oamenii legii, minorul a fost depistat în data de 11 martie, în jurul orei 12:15, pe DJ 106, în localitatea Bârghiș, în timp ce conducea un moped. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările efectuate au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul condus nu era înmatriculat sau înregistrat.

Și în acest caz, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore.