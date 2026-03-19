”greii” din pnl nu mai vin la sibiu: întrunirea s-a amânat

Reuniunea șefilor din toate filialele PNL din România, programată inițial la Sibiu pentru vineri și sâmbătă, a fost amânată la scurt timp după discuțiile din Coaliție.

Întâlnirea urma să aibă ca principal obiectiv luarea unei decizii privind ieșirea de la guvernare. Decizia de amânare ar veni în contextul negocierilor purtate în cadrul Coaliției, unde reprezentanții PNL au ajuns la un acord cu PSD asupra pachetului de solidaritate.

„Ședința Biroului Permanent de vineri și sâmbătă de la Sibiu se amână pentru o dată ce va fi comunicată ulterior”, a transmis PNL Sibiu.