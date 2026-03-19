gripa revine în sibiu: mai multe cazuri și internări în rândul copiilor și vârstnicilor

Cea de-a XI-a săptămână de monitorizare a afecțiunilor virale aduce fluctuații pe toate cele trei tipuri de îmbolnăviri.

Se înregistrează creșteri în cazul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare și al gripei, în timp ce pneumopatiile sunt în ușoară scădere. Totuși, această scădere este umbrită de creșterea numărului de internări comparativ cu săptămâna precedentă.

În perioada 9-15 martie 2026, au fost raportate 18 cazuri de gripă, dintre care două confirmate prin teste de laborator, la femei cu vârste de 60 și 69 de ani. Numărul este cu trei cazuri mai mare față de săptămâna 10 de monitorizare. A crescut și numărul internărilor, fiind afectați în special bebelușii și persoanele vârstnice.

Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului gripal trecut, numărul îmbolnăvirilor este semnificativ mai mic. Dacă în săptămâna 11 din 2025 erau înregistrate 186 de cazuri, în prezent sunt de zece ori mai puține.

Gripă

Indicator Total 0-1 ani 2-4 ani 5-14 ani 15-49 ani 50-64 ani >65 ani Cazuri 18 6 2 1 3 2 4 Internări 7 2 1 1 0 0 3 Decese 0 0 0 0 0 0 0 Procent (%) – 20% 6,66% 6,6% 6,66% 6,66% 53,33%

În aceeași perioadă, numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a crescut cu 157 de cazuri față de săptămâna anterioară, ajungând la un total de 1.240 de îmbolnăviri. Din fericire, majoritatea formelor sunt ușoare. Procentul internărilor este de 4,11%, acestea fiind recomandate în special bebelușilor și copiilor mici.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul cazurilor este mai mic cu 803.

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

Indicator Total 0-1 ani 2-4 ani 5-14 ani 15-49 ani 50-64 ani >65 ani Cazuri 1240 115 236 333 395 87 74 Internări 51 34 10 5 0 1 1 Decese 0 0 0 0 0 0 0 Procent (%) – 10,71% 16,52% 22,89% 34,81% 9,04% 6%

În ceea ce privește pneumopatiile, s-a înregistrat o scădere ușoară, cu 21 de cazuri mai puțin față de săptămâna precedentă, însă numărul internărilor a crescut semnificativ. Medicii au recomandat tratament în spital în 50 de cazuri în plus, ceea ce înseamnă că 43,24% dintre pacienți au necesitat internare.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în rândul persoanelor vârstnice, segment care înregistrează și cele mai multe internări.

Pneumopatii

Indicator Total 0-1 ani 2-4 ani 5-14 ani 15-49 ani 50-64 ani >65 ani Cazuri 407 37 43 42 90 78 117 Internări 176 24 15 15 25 28 69 Decese 0 0 0 0 0 0 0 Procent (%) – 7,94% 8,17% 3,50% 35,98% 19,15% 25,23%

De la începutul sezonului gripal 2025-2026 și până la data de 15 martie 2026, au fost înregistrate 2.378 de cazuri de gripă (dintre care 171 confirmate în laborator), 34.962 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 8.124 de cazuri de pneumopatii.