hoghilag, singura comuna din românia care are două școli smart: investiție de aproape 7 milioane lei

Administrația locală din Hoghilag va inaugura, joi, o nouă școală smart, aceasta fiind a doua din comunitate după cea din Valchid, deschisă în 2022, care este prima școală smart dintr-o comunitate vulnerabilă din România.

Hoghilag va fi astfel prima comună din România care va avea două școli smart, adaptate pentru predarea digitală cu tehnologii inovative.

Clădirea școlii care urmează a fi inaugurată are o arhitectură deosebită, fiind amplasată chiar în zona de protecție a Bisericii Evanghelice din centrul satului Hoghilag. Clădirea a fost reabilitată și modernizată printr-un proiect finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional. Valoarea investiției se ridică la 6,5 milioane de lei, din care valoarea neeligibilă a fost de 3,3 milioane de lei, bani asigurați din bugetul local și din sponsorizări.

„În urmă cu trei ani, am deschis în cel mai sărac sat al comunei noastre prima școală smart dintr-o comunitate vulnerabilă din România. Confruntați cu sărăcia și excluziunea socială, copiii de la Valchid au acum în mână cea mai puternică armă – educația, iar educația le poate schimba destinul și comunitatea. Apoi, am reabilitat cu fonduri europene școala din Hoghilag. Am fost pe punctul de a nu finaliza acest proiect din cauză că frământările economice din ultimii ani ne-au generat costuri neeligibile pe care nu le puteam acoperi. Din fericire, ni s-au alăturat oameni minunați care ne-au ajutat atunci când am avut mai multă nevoie și gestul lor ne-a dat speranță că se poate. Se poate să schimbi viitorul unei comunități, se poate să schimbi România chiar dacă începi de la firul ierbii și, mai ales, se poate să construiești un viitor mai bun pentru generațiile viitoare. Asta încercăm să facem noi, la Hoghilag – ne modelăm viitorul prin educație”, a spus Nicolae Lazăr, primarul Comunei Hoghilag.

Începând din 2022, în satul Valchid funcționează prima școală smart dintr-o comunitate vulnerabilă din România, unitate de învățământ care este folosită ca studiu de caz, în țară și în străinătate, în ceea ce privește salvarea comunităților vulnerabile. În același sat, a fost deschisă în urmă cu aproximativ 2 ani și o grădiniță modernă, proiect finanțat cu fonduri europene tot prin Programul Operațional Regional.

Comuna Hoghilag din județul Sibiu este o comunitate cu rădăcini săsești, recunoscută pentru celebrele „tuberoze de Hoghilag”. Tradiția cultivării acestor flori a fost preluată de la vechii sași din comunitate și este transmisă din generație în generație de câteva zeci de familii din Hoghilag.

Tuberoza de Hoghilag ar putea deveni în curând prima floare din România protejată la nivel european. Echipa Primăriei Hoghilag a pregătit dosarul prin care solicită Comisiei Europene acordarea Indicației Geografice Protejate „tuberozei de Hoghilag”, un proces aflat în prezent în derulare.

