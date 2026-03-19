incendiu la hamba: a luat foc o cabană / update

O cabană din Hamba a fost cuprinsă de flăcări. Pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul.

UPDATE

Incendiul a fost localizat, iar în acest moment se lucrează pentru stingere. Acesta se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100 mp (o cabană locuită și o anexă). Nu sunt victime surprinse în interior.

ȘTIREA INIȚIALĂ

ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Hamba pentru stingerea unui incendiu la o cabană.

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la o cabană. Se acționează pentru localizarea și stingerea incendiului”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii.