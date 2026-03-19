începe colecta națională de alimente: puteți dona direct la cumpărături

Colecta Națională de Alimente a început joi, 19 martie 2026, în Postul Mare, cu scopul de a sprijini persoanele și familiile aflate în dificultate înaintea sărbătorilor pascale. Potrivit Mediafax, alimentele colectate vor fi distribuite către organizații partenere care oferă ajutor persoanelor vulnerabile din comunitate.

Mecanismul de donație este simplu: cei care merg la cumpărături în magazinele Kaufland, Lidl, Penny, Auchan și Profi din întreaga țară pot adăuga în coș produse alimentare neperisabile, pe care le pot lăsa ulterior în punctele speciale de colectare amenajate la casele de marcat sau le pot preda direct voluntarilor prezenți în magazine.

Produsele donate vor ajunge la familii aflate în dificultate, persoane vârstnice fără sprijin, părinți singuri, copii aflați în plasament și alte categorii vulnerabile. Organizatorii subliniază că fiecare pachet donat reprezintă nu doar hrană, ci și un gest de solidaritate și speranță pentru cei care trec prin momente dificile.

Campania din acest an se desfășoară sub mesajul „Împreună hrănim speranța. Binele începe ajutând concret semenii din comunitate”. Organizatorii transmit că, în preajma Paștelui, compasiunea poate deveni cel mai frumos dar pentru cei care au nevoie de ajutor. Fiecare gest contează, iar o donație făcută în timpul cumpărăturilor obișnuite poate contribui la construirea unui sprijin real pentru oamenii aflați în nevoie.

Colecta Națională de Alimente este organizată de două ori pe an, în preajma sărbătorilor, și a devenit una dintre cele mai importante acțiuni de responsabilitate socială din România. Prin fiecare ediție, campania contribuie nu doar la sprijinirea persoanelor vulnerabile, ci și la consolidarea unei comunități mai unite și mai implicate.

Organizatorii îi încurajează pe toți cei care pot să participe la această inițiativă, subliniind că un gest simplu poate aduce speranță și sprijin real celor aflați în nevoie.