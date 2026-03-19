iranul anunță ”război total”: petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce Iranul a amenințat cu destabilizarea pieței globale a energiei, vizând instalații petroliere din Arabia Saudită și Qatar, în contextul unui posibil „război economic total” împotriva Occidentului.

Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice au dus deja la creșterea prețului petrolului, cu riscul ca acesta să atingă 200 de dolari pe baril.

Iranul a anunțat miercuri, 18 martie 2026, că va intensifica atacurile cu rachete asupra instalațiilor petroliere și de gaze din regiune, amenințând cu un „război economic total” împotriva Occidentului. Potrivit adevarul.ro, această escaladare a urmat unui atac aerian israelian asupra celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, South Pars, situat în Iran.

Fostul președinte american Donald Trump a reacționat la aceste evenimente, declarând că „nu știa nimic” despre atacul asupra South Pars, dar a avertizat că ar putea ordona distrugerea completă a instalației dacă Iranul continuă atacurile asupra Qatarului. „Nu doresc să autorizez un asemenea nivel de violență și distrugere din cauza implicațiilor pe termen lung asupra viitorului Iranului”, a scris Trump pe platforma Truth Social, adăugând că „nu va ezita” să riposteze dacă instalațiile de gaz natural lichefiat ale Qatarului vor fi vizate.

Qatarul, care împarte câmpul de gaze South Pars cu Iranul, a calificat atacul drept „periculos și iresponsabil”, avertizând că securitatea energetică globală este pusă în pericol. Eskandar Pasalar, guvernator regional iranian, a declarat: „Pendulul războiului a trecut la un război economic total.”

Blocarea Strâmtorii Ormuz și creșterea prețului petrolului

Atacul asupra câmpului de gaze Pars, raportat marți, 17 martie 2026, este prima lovitură majoră asupra infrastructurii energetice iraniene de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie. Iranul acuză statele din Golf că permit forțelor americane să lanseze atacuri de pe teritoriile lor și a răspuns cu un nou val de rachete. O rachetă a lovit o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite unde sunt staționați militari britanici și australieni, iar alte rachete au vizat capitala Arabiei Saudite, Riyadh.

Aceste acțiuni au amplificat temerile privind o criză majoră a aprovizionării cu energie, considerată deja cea mai gravă din istorie, depășind criza petrolului din anii 1970. În centrul crizei se află închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele la nivel global, blocând până la 10 milioane de barili de petrol pe zi.

Ca urmare, prețul petrolului a crescut de la 72 de dolari pe baril înainte de conflict la aproape 110 dolari, iar Iranul a avertizat că prețul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril. Danni Hewson, director de analiză financiară la AJ Bell, a explicat: „Amenințările Iranului de a riposta împotriva infrastructurii energetice regionale, după atacurile israeliene asupra câmpului South Pars, au intensificat din nou tensiunile. Orice soluție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz pare îndepărtată în acest moment, iar piețele energetice vor rămâne probabil volatile până când vor apărea progrese.”

Reacții internaționale și riscul unui „Armageddon economic”

Pe fondul creșterii prețurilor la petrol, Casa Albă a anunțat suspendarea temporară a legii maritime Jones Act, veche de un secol, care impunea transportul mărfurilor cu nave sub pavilion american. Suspendarea de 60 de zile, aprobată de Donald Trump, permite navelor străine să transporte bunuri, inclusiv combustibil, pentru a atenua presiunea asupra pieței energetice interne.

Statele Unite au trimis 2.500 de pușcași marini din Japonia către Orientul Mijlociu, sugerând posibilitatea unei intervenții terestre în Iran. Ministrul adjunct de externe iranian a calificat această mișcare drept „nesăbuită” și a declarat că Iranul va lupta atât timp cât va fi necesar.

O analiză publicată de jurnalistul Ross Clark în Daily Mail avertizează că, dacă războiul petrolului declanșat de Iran nu se oprește, lumea ar putea fi la doar patru luni distanță de un „Armageddon economic”. Blocarea sau perturbarea Strâmtorii Ormuz ar reduce rapid oferta globală de petrol, ducând la scumpiri masive în transport, producție și agricultură. Guvernele ar putea introduce raționalizarea combustibilului, suspendarea zborurilor și restricții severe pentru utilizarea mașinilor personale.

Creșterea costurilor energiei ar afecta grav producția agricolă, iar prețurile la alimente ar crește abrupt, cu riscul apariției penuriilor și revoltelor sociale în țările vulnerabile. Pe termen scurt, populația ar resimți criza prin facturi energetice uriașe și creșterea costului vieții, iar pe termen mediu, scenariul ar putea duce la șomaj, recesiune și instabilitate socială la scară globală.

Clark subliniază că interdependența sistemelor globale – energie, alimentație, transport și finanțe – face ca un șoc major în regiunea Golfului Persic să poată genera efecte în lanț la nivel mondial. Fără o soluție rapidă pentru stabilizarea fluxurilor de energie, lumea riscă să intre într-o criză profundă în doar câteva luni.