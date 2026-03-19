lucrări avansate la colegiul național gh. lazăr: fațade reabilitate și spații pentru smart lab aproape gata

Reabilitarea fațadelor clădirii istorice a Colegiului Național Gh. Lazăr din Sibiu a ajuns la 85%, iar spațiile pentru viitorul Smart Lab sunt aproape finalizate, potrivit Primăriei Sibiu.
Reabilitarea fațadelor clădirii Colegiului Național Gh. Lazăr, construită în 1899, a ajuns la un stadiu de 85%, a anunțat Primăria Sibiu joi, 19 martie 2026. În această etapă, se aplică zugrăveala pe fațada dinspre strada General Magheru. Urmează să fie realizate lucrările și la fațada sălii de sport, precum și la cea de la intrarea profesorilor.
În paralel, lucrările de amenajare a celor două spații destinate Smart Lab-ului Colegiului sunt aproape de finalizare. Acestea au inclus consolidări, recompartimentări și refacerea finisajelor. Următorul pas este dotarea spațiilor cu echipamente, proces care va fi realizat de unitatea de învățământ printr-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile.
