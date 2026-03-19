lucrările de pe calea șurii mari: stadiul după 10 zile al celor 4 echipe de pe șantier / video foto

Lucrările de transformare a Căii Șurii Mari într-una dintre cele mai moderne artere din Sibiu au demarat în forță. Constructorul a mobilizat resurse considerabile pe teren pentru a asigura un ritm susținut de execuție, vizând fluidizarea traficului și modernizarea completă a infrastructurii.

Investiția prevede lărgirea carosabilului la două benzi pe sens, refacerea trotuarelor și amenajarea pistelor pentru biciclete în dublu sens. Proiectul include, de asemenea, modernizarea rețelelor de apă, canalizare și iluminat public, precum și crearea unor zone verzi extinse, unde vor fi plantați 240 de arbori.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Mobilizare pe întregul șantier: Ce se lucrează în prezent

Constructorul SC Geiger SA a mobilizat în teren patru echipe de muncitori care acționează concomitent pe toată lungimea străzii. În această primă fază, eforturile sunt concentrate pe crearea noilor benzi de circulație, a trotuarelor și a zonelor verzi de pe lateralele arterei.

În acest moment, se intervine prioritar la rețelele de canalizare, fiind realizate săpături pe axul carosabilului pentru înlocuirea conductelor și refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale. Deși canalizarea menajeră existentă va fi păstrată (cu refacerea racordurilor la proprietăți), canalizarea pluvială se va reface complet. De asemenea, rețeaua de apă este în curs de înnoire pe porțiunea dintre strada Drumul Ocnei și sensul giratoriu cu autostrada A1. Tot în această etapă se creează și canalizația necesară pentru coborârea cablurilor de telecomunicații în subteran.

Calea Surii Mari, martie 2026

Pentru ca toate aceste lucrări să se deruleze coerent, a fost nevoie ca locurile de parcare de pe aliniamente să fie desființate. În acele zone practic se va lărgi carosabilul.

După ce lucrările din prima etapă vor fi finalizate, în etapa a doua, circulația se va muta pe benzile noi, iar constructorul SC Geiger SA va putea interveni pe cele 2 benzi care există în prezent. Astfel, traficul pe această arteră importantă nu se va întrerupe. Nici circulația mijloacelor de transport nu va fi afectată, iar accesul călătorilor în stațiile de autobuz va fi asigurat pe toată perioada lucrărilor.

O arteră de standard european: Cum va arăta Calea Șurii Mari

La finalul lucrărilor, Calea Șurii Mari va deveni o arteră vitală pentru Sibiul aflat în plină expansiune, eliminând aglomerația de la ieșirea spre Mediaș. Strada va avea patru benzi de circulație (două pe sens), separate prin insule cu spații verzi.

Trotuarele vor avea o lățime de 2 metri și vor fi optimizate pentru persoanele cu dizabilități, în timp ce siguranța va fi sporită prin patru treceri de pietoni semaforizate inteligent, cu buton de cerere.

Pistele de biciclete vor fi de tip dublu sens, amenajate la nivelul trotuarului, dar separate de acesta. Transportul în comun va fi eficientizat prin alveole dedicate stațiilor de autobuz și benzi suplimentare în zonele de intersecție.

Calea Surii Mari, martie 2026

Pe lângă componenta rutieră, proiectul pune un accent deosebit pe mediu și estetică. Astfel, vor fi plantați 240 de arbori și 2.500 de plante ornamentale, iar întregul sistem de iluminat public va fi modernizat conform noilor standarde. De asemenea, prin proiectul tehnic s-a găsit o soluție și pentru cursul de apă denumit Valea Șerpuită. Acesta va fi protejat prin tuburi pe o lungime de 340 de metri, peste care, la nivelul solului, se vor amenaja zone verzi.

Lucrările de modernizare vor dura până în luna septembrie.