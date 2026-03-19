o româncă a câștigat 500.000 de euro la loto în italia „am intrat inițial să îmi iau o cafea”

O femeie de 40 de ani, originară din România și stabilită în Italia, a câștigat 500.000 de euro după ce a cumpărat spontan un bilet răzuibil de 5 euro într-un bar din orașul Carsoli.

Câștigul a fost confirmat de proprietarul localului, iar vestea s-a răspândit rapid în comunitate.

O româncă în vârstă de 40 de ani, stabilită în Italia, a avut parte de un noroc neașteptat, reușind să câștige 500.000 de euro la un bilet de loterie răzuibil cumpărat cu doar 5 euro.

Potrivit Adevărul, femeia a achiziționat biletul la Bar Renato, un punct de loterie situat într-un centru comercial din orașul Carsoli, aflat în apropierea autostrăzii.

Femeia a intrat în bar joi, 19 martie 2026, doar pentru a bea o cafea, fără să aibă intenția de a juca la loterie. Proprietarul barului, Renato, a povestit că aceasta a cumpărat spontan un bilet răzuibil „Color” de 5 euro.

„A comandat o cafea, apoi, spontan, a cumpărat un bilet răzuibil «Color» de 5 euro, fără să-și imagineze vreodată că viața ei se va schimba în curând”, a declarat Renato.

După ce a răzuit biletul și a descoperit suma câștigată, femeia a cerut imediat verificarea biletului la casa de pariuri din incinta barului.

„Am cumpărat biletul doar ca să joc. Când am văzut suma, nu mi-a venit să cred”, a spus câștigătoarea, citată de publicația Il Messaggero.

Din motive de precauție, femeia nu a sărbătorit încă marele premiu, preferând să aștepte confirmarea oficială, care ar urma să vină în aproximativ 40 de zile. Proprietarul barului a precizat că ea și soțul său sunt bine integrați în comunitatea locală și frecventează des localul.

Primul câștig major la Bar Renato

Renato a menționat că, de-a lungul timpului, în barul său s-au mai înregistrat câștiguri, însă niciunul de o asemenea valoare.

„Au mai fost premii de 5.000 de euro la SuperEnalotto sau 10.000 de euro la alte jocuri, dar acesta este primul premiu atât de mare”, a spus el.

Vestea câștigului s-a răspândit rapid în oraș, iar tot mai mulți clienți vin acum să-și încerce norocul la Bar Renato.

Biletul norocos a făcut parte din seria „Color Puzzle”, iar combinația câștigătoare a fost formată din numerele 13, 47, 29 și 50.