poliția a intrat în școli și a verificat magazinele din jur, în mai multe localități din sibiu / foto

În cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu au desfășurat noi verificări și activități preventive în unitățile de învățământ din localitățile Miercurea Sibiului, Dobârca și Apoldu de Sus, urmărind creșterea gradului de siguranță în incinta și în proximitatea acestora.

Acțiunile oamenilor legii au vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, identificarea elevilor cu comportamente de risc: fie victimal, fie infracțional, dar și menținerea unui climat sigur pentru întreaga comunitate școlară.

În cadrul unităților de învățământ au fost organizate opt activități informativ–preventive, la care au participat 183 de elevi și cadre didactice.

Polițiștii au acționat și în zonele adiacente școlilor pentru prevenirea comercializării către minori a produselor din tutun, alcool sau băuturi energizante, fiind verificate și societăți comerciale pentru respectarea legislației în vigoare.

În urma activităților desfășurate, au fost legitimate 19 persoane, verificate cinci societăți comerciale și controlate 12 autovehicule. De asemenea, au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale, dintre care șapte pentru abateri privind circulația pe drumurile publice și una pentru nerespectarea normelor privind paza obiectivelor, bunurilor și persoanelor.

Astfel de acțiuni vor continua constant în județul Sibiu, având ca obiectiv creșterea siguranței elevilor și responsabilizarea acestora în ceea ce privește comportamentul propriu. Prezența activă a polițiștilor în mediul școlar contribuie la consolidarea cooperării între autorități, cadre didactice, părinți și elevi, pentru menținerea unui mediu educațional sigur și echilibrat.

Recomandări ale Biroului Siguranță Școlară:

Evitarea implicării în conflicte și apelarea la sprijinul adulților (profesori, părinți, polițiști) în situații dificile.

Refuzul produselor precum țigări, alcool sau alte substanțe oferite de persoane necunoscute sau colegi.

Sesizarea oricărui comportament suspect sau situații de risc în incinta sau în apropierea școlii.

Respectarea regulilor de circulație și deplasarea în siguranță către și de la școală.

Părinții sunt sfătuiți să mențină un dialog constant cu copiii și să fie atenți la eventualele schimbări de comportament ale acestora.

Cadrele didactice și elevii sunt încurajați să promoveze un climat bazat pe respect, toleranță și nonviolență.

Siguranța în școală este responsabilitatea tuturor.