primăria scoate la licitație serviciile de curățenie pentru sediile administrative și pasajele din centrul sibiului

Primăria caută o firmă care să facă curățenie în sediile administrative, dar și în cele două pasaje de subtraversare din centrul Sibiului. Caietul de sarcini a fost scos recent la licitație.

Firma care va câștiga contractul va trebui să curețe sediile Primăriei din strada Samuel Brukenthal nr. 2, din Bulevardul Victoriei nr. 1-3, din Piața Mică nr. 25 și din Piața Mică nr. 22. De asemenea, se va ocupa și de pasajele de subtraversare de la Hotel Continental Forum și de la Magazinul Dumbrava.

Sediile administrative vor fi măturate, aspirate, spălate și dezinfectate zilnic. Suprafețele cu mochetă vor fi aspirate săptămânal, iar pânzele de păianjen și praful de pe birouri, calculatoare și mobilier vor fi șterse tot o dată pe săptămână. Coșurile de gunoi vor fi golite zilnic, iar vesela va fi spălată în fiecare zi. Ferestrele sediilor vor fi spălate și curățate o dată pe lună, la fel și candelabrele și jaluzelele.

Pasajele de subtraversare vor fi măturate zilnic, iar balustradele de inox vor fi dezinfectate în fiecare zi. De două ori pe lună se va curăța nisipul din colțurile scărilor și se vor spăla zonele vitrate. O dată pe lună se va spăla și curăța granitul cu mașină specializată.

Conform caietului de sarcini, spălarea, dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare se va realiza de 3 ori pe zi: la ora 06:30, ora 11:30 și ora 14:00. Concomitent se va realiza și verificarea materialelor igienico-sanitare, după caz, și se va completa unde este nevoie.

Firma câștigătoare va trebui să furnizeze toate materialele de curățenie profesionale și consumabilele necesare, indiferent de cantitatea utilizată zilnic. Pe toată durata contractului, aceasta va trebui să asigure personalul necesar pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor, de luni până vineri, și în mod excepțional când se solicită în weekend. Angajații de la curățenie vor trebui să poarte uniforme inscripționate cu denumirea societății prestatoare. În total vor fi 10 angajați, care vor lucra în schimburi. Firma prestatoare va trebui să aibă aspiratoare profesionale, mături și fărașe, găleți cu mop, fier de călcat și scară telescopică pentru tavane și suprafețe înalte.

Durata contractului va fi de 12 luni, valoarea estimată fiind 724.781 lei. Data limită de depunere a ofertelor este 27 aprilie.