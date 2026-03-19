raluca turcan acuză psd că blochează bugetul și pune în pericol plata pensiilor și salariilor

Deputata PNL Raluca Turcan a acuzat miercuri, 18 martie 2026, Partidul Social Democrat că a blocat adoptarea bugetului de stat pe 2026 și a pus în pericol plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale. Potrivit Mediafax, Turcan a afirmat într-o postare publică că „PSD a reușit ceea ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă”, referindu-se la izolarea politică a partidului și la blocarea procesului bugetar.

Mircea Abrudean, șeful Senatului și membru PNL, a declarat că „discuțiile politice sunt normale. Blocarea bugetului nu este”, avertizând că lipsa unui buget adoptat la timp duce la oprirea investițiilor, afectează capacitatea de planificare a administrațiilor locale și generează incertitudine economică. „Statul începe să funcționeze cu frâna trasă”, a transmis Abrudean.

Aceste declarații au venit după ce, pe 16 martie 2026, PSD a depus o serie de amendamente la legea bugetului, solicitând fonduri suplimentare pentru un „pachet de solidaritate” și eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veterani și văduve de război. Social-democrații au susținut că au identificat venituri suplimentare de 2,3 miliarde de lei, însă Ministerul Finanțelor a contestat calculele, precizând că sumele nu pot fi considerate automat surse disponibile pentru noi cheltuieli.

Blocaje și dispute la votarea amendamentelor în comisii

Miercuri, 18 martie 2026, scandalul s-a amplificat în comisiile reunite de buget-finanțe, la discutarea bugetului Ministerului Muncii. Amendamentul PSD privind ajutoare sociale și sprijin pentru pensionarii cu venituri mici a obținut 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere, în timp ce parlamentarii AUR prezenți nu au votat. PSD a susținut inițial că amendamentul a trecut, însă PNL și USR au invocat lipsa majorității din totalul parlamentarilor prezenți, ceea ce a dus la suspendarea ședinței. La reluarea votului, propunerea a fost respinsă, iar parlamentarii PSD au părăsit sala.

Relații tensionate între PSD, AUR și UDMR pe tema bugetului

Relația dintre PSD și AUR a fost marcată de oscilații în privința susținerii amendamentelor bugetare. În zilele anterioare, PSD a reușit să treacă unele amendamente cu sprijinul AUR și UDMR în comisiile de specialitate, ceea ce a alimentat acuzațiile PNL privind o posibilă majoritate alternativă în jurul bugetului. Tot miercuri, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că partidul nu va vota în plen amendamentul PSD referitor la ajutorul „one-off” pentru pensionari, accentuând tensiunile din coaliția parlamentară.