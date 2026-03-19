realitatea din sibiu rural - dispensar închis la scoreiu, dar primarul dă asigurări ferme: ”e deja în modernizare”

În timp ce județul Sibiu se confruntă cu un deficit îngrijorător de medici de familie în mediul rural, la Porumbacu de Jos administrația locală a decis să ia taurul de coarne. Chiar dacă punctul de lucru din Scoreiu este momentan suspendat, primarul Dorel-Ioan Martincu dă asigurări ferme: se lucrează intens pentru ca localnicii să aibă un dispensar modern, care să respecte toate standardele europene.

Problema de la Scoreiu a apărut la finalul lunii februarie 2026, odată cu schimbarea medicului de familie. Noul cadru medical nu a putut autoriza punctul de lucru din cauza stării clădirii, care nu mai corespundea normelor DSP. În loc să accepte o soluție de compromis, primarul Martincu a demarat un proiect de renovare capitală.

„Avem cabinet medical, dar acum lucrăm la el. Avem o investiție în curs pentru a-l recompartimenta, a-l reface și a-l moderniza complet. Activitatea este suspendată temporar doar până punem la punct dispensarul. Avem fonduri prin GAL Țara Oltului și vrem să îl aducem la standardele de secolul XXI. Clădirea era veche, nu avea toalete, îi lipseau dotări esențiale. Nu mai primeam avizul de la DSP în acele condiții,” a explicat edilul pentru Ora de Sibiu.

Pacienții nu sunt abandonați în timpul lucrărilor

Deși șantierul va mai dura estimativ 2-3 luni, primarul Dorel-Ioan Martincu subliniază că asistența medicală rămâne o prioritate zero, iar medicul este în contact permanent cu oamenii din Scoreiu:

„Medicul se deplasează personal acolo pentru a le elibera rețetele pacienților, iar cei care au nevoie de consultații sunt primiți la cabinetul din Porumbacu de Jos. Nu există nicio sincopă în relația cu oamenii. Medicul colaborează excelent cu ei, știe nevoile fiecăruia și nu este nimeni lăsat descoperit,” a întărit primarul.

Un deficit de 11 medici în șapte comune

Eforturile de la Porumbacu sunt cu atât mai relevante cu cât restul județului Sibiu trece printr-o perioadă de „fractură” medicală. Conform datelor CAS Sibiu de la 28.02.2026, deși există 220 de medici activi, deficitul de personal rămâne o problemă cronică în mediul rural.

Comuna Ațel rămâne singura localitate din județ complet privată de un medic de familie încă din anul 2022.

Alte șapte comune (Bazna, Brateiu, Cristian, Dârloș, Laslea, Slimnic și Roșia) funcționează cu un minus de 11 medici față de necesarul optim.

În tot județul există doar 23 de puncte secundare autorizate, cel de la Scoreiu fiind momentan sub incertitudinea renovării.

În timp ce alte primării, precum cea din Ațel, oferă locuințe și dispensare dotate fără a reuși să atragă specialiști, Porumbacu mizează pe faptul că o infrastructură modernă va securiza prezența medicului pe termen lung și va oferi pacienților siguranța de care au nevoie.