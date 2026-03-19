revoluție digitală la isu sibiu: avizele și autorizațiile, accesibile doar prin platforma electronică

Toate cererile pentru avize și autorizații la ISU Sibiu se depun doar online, cu semnătură electronică calificată, potrivit noilor reglementări legale. Documentele se transmit prin platforma dedicată a instituției.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a anunțat că, începând cu luna martie 2026, procedura de depunere a documentațiilor pentru avize și autorizații se realizează exclusiv în format electronic. Măsura este aplicată în baza articolului 30 indice 3, alineatul (1) indice 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 17 din 12 martie 2026 și publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit ISU Sibiu, toate cererile pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, precum și solicitările pentru acorduri sau puncte de vedere, trebuie depuse online. Documentațiile aferente trebuie semnate cu semnătură electronică calificată atât de către solicitant, cât și de către autorii documentației tehnice, conform prevederilor legale.

Platforma online pentru depunerea documentelor

Documentele se încarcă pe platforma de depunere a ISU Sibiu, disponibilă la adresa: https://isusb2024.cz4.quickconnect.to/sharing/DOni36YJN. Informații suplimentare despre procedura de depunere online pot fi consultate pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată: https://isusb.igsu.ro/avizare-autorizare/depunere-online-a-documentatiilor-electronice-pentru-avizare-si-autorizare-152.

ISU Sibiu subliniază că nu mai sunt acceptate documentații în format fizic sau transmise prin alte mijloace decât platforma electronică oficială.