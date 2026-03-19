șeful nato, anunț important pentru toți românii: ”vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări că România este protejată, în contextul amenințărilor Iranului, și a subliniat angajamentul Alianței de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, 19 martie 2026, că România este sigură, în ciuda amenințărilor venite din partea Iranului. Rutte a făcut aceste precizări în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, la care a participat și președintele României, Nicușor Dan, potrivit Mediafax.
Întrebat despre securitatea României în contextul tensiunilor cu Iranul, Mark Rutte a afirmat: „România este sigură, noi vom apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”.
Secretarul general NATO vorbit despre măsurile apărare
Secretarul general al NATO a vorbit și despre măsurile de apărare care vizează flancul estic al Alianței, menționând extinderea capacităților de la Marea Neagră până în nord. „Preluăm din Marea Neagră până în nord toate capacitățile, vom avea mai multe cunoștințe, vom ști ce lacune avem și ce trebuie să facem (…) colaborăm cu Ucraina … ei au cunoștințe despre drone”, a adăugat Rutte.
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat cu Mark Rutte atât în cadrul întâlnirii bilaterale, cât și în timpul conferinței de presă, despre scutul antirachetă de la Deveselu, relația transatlantică, programul Santinela Estică și situația din zona Mării Negre.
Ultima oră
- Bătaie pe o stradă din Tălmaciu: tânăr reținut după ce a agresat 3 oameni acum 9 minute
- Doi șoferi reținuți la Mediaș și Bârghiș după ce au fost prinși băuți: unul este minor acum 17 minute
- ”Greii” din PNL nu mai vin la Sibiu: întrunirea s-a amânat acum 32 de minute
- Admiterea la liceu 2026 se schimbă total: detalii despre criterii si reguli acum o oră
- Criza ajunge și la saloanele canine din Sibiu: clienții cer tunsori mai scurte ca să vină mai rar la “stylist” acum 2 ore