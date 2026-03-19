sibieni nemulțumiți că primăria a marcat locurile de parcare pe strada lor: „nu mai am loc în fața casei” / foto

Primăria a început, săptămâna aceasta, să refacă marcajele de parcare pe mai multe străzi din oraș. Prima dintre ele a fost Traian Demetrescu, iar localnicii nu au fost mulțumiți. Ei spun că municipalitatea nu a luat în calcul disconfortul creat cetățenilor cauzat de faptul că locurile sunt mult prea puține.

Municipalitatea a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă, a că a început lucrările de refacere a marcajelor locurilor de parcare de pe aliniamentele unor străzi din Sibiu. „Luni au fost marcate locurile de parcare de pe strada Traian Demetrescu”, a anunțat Primăria. (DETALII AICI)

Locuitorii sunt nemulțumiți: „S-au pierdut 75% dintre locurile de parcare”

Locuitorii de pe această stradă sunt nemulțumiți. Ei spun că Demetrescu este o stradă cu sens unic, iar anterior nu existau locuri marcate. Fiecare persoană parca mașina în fața casei, fără a perturba traficul pietonal și rutier.

„Locuiesc pe strada Traian Demetrescu. Primăria a trasat marcajele pe stradă și a tăiat mai multe locuri de parcare. A hașurat mai multe zone și nu mai ai voie să parchezi. Strada este cu sens unic, iar în zonă sunt doar case. Toată lumea parca pe stânga și pe dreapta, jumătate pe trotuar, și era loc și pentru pietoni, și pentru mașini. Pe o parte a străzii au pus un indicator cu oprirea interzisă, iar pe partea stângă au hașurat. În fața casei mele înainte era loc, iar acum s-a hașurat. Practic mi s-a interzis să mai parchez în fața casei. Noi suntem două familii în curte și este loc pentru o singură mașină. Una stă deci în curte, dar a doua nu mai are loc, de asta o țin în fața casei”, spune un sibian care locuiește pe strada Demetrescu.

Omul spune că, odată cu această modificare, au fost anulate 75% dintre locurile de parcare. Locatarii nu vor mai avea unde să parcheze vehiculele, fiindcă în curți nu este suficient spațiu.

„Aceasta este o minciună a Primăriei, fiindcă nu existau înainte marcaje pe stradă. Acum le-au făcut. Se putea parca și pe stânga și pe dreapta, dar locurile nu erau delimitate. Acum le-au trasat pentru prima dată. Dacă erau cumsecade, trasau și trecerile de pietoni. Prin acest demers făcut de primărie, pur și simplu s-au pierdut 75% dintre locurile de parcare eligibile. Casele de pe această stradă sunt înguste, cu un front de 10-12 metri la stradă. În curțile respective locuiesc 2, 3 sau chiar 4 familii. Nu poți băga toate mașinile în curte”, adaugă sibianul.

Localnic: Sunt dispus să plătesc abonament, dar să știu că am loc

Sibianul spune că nu îl deranjează să plătească un abonament lunar de parcare, dar vrea să îi fie redat locul din fața imobilului în care locuiește.

„Nu mă deranjează că vom fi nevoiți să plătim un abonament pentru aceste locuri. Problema mea este că spațiul din fața casei mele a fost hașurat și nu mai am posibilitatea să parchez pe stradă. La imobilul unde locuiesc este un singur loc în curte, pentru o singură mașină. E un abuz pentru simplul fapt că ne-au hașurat spațiul din fața casei. Mi-aș face un abonament, dar doar dacă în fața casei mele ar șterge partea hașurată. Sunt de acord să plătesc, repet, dar să am unde”, precizează sibianul.

El menționează că le va propune vecinilor să boicoteze decizia municipalității. „Strada Demetrescu este la marginea orașului, nu în zona centrală. Nu erau probleme de trafic aici, nu încurcam pe nimeni. La bloc, locatarilor li se asigură locuri de parcare neplătite, iar aici, unde suntem la marginea Sibiului, unde plătim impozite ca toată lumea, e o bătaie de joc. Va fi o tensiune între locatarii de pe stradă, pentru că fiecare se va lupta pentru un loc de parcare. O să fie un conflict în permanență. Le voi propune vecinilor să boicotăm această măsură și dacă va fi nevoie vom bloca strada Țiglarilor, vom face o mișcare cetățenească de tip protest”, spune sibianul.

Primăria a anunțat că, zilele viitoare, vor fi marcate locurile de parcare pe alte 6 străzi, respectiv: