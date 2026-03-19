sibienii cu terenuri lângă poligonul poplaca, avertizați: acces interzis în timpul tragerilor și exercițiilor

În urma unei informări transmise de Ministerul Apărării Naționale, prin intermediul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, către administrațiile locale din vecinătatea poligonului de tragere Poplaca, Primăria Municipiului Sibiu îi anunță pe sibienii care dețin terenuri în această zonă că, în proximitatea acestui obiectiv, este delimitată o zonă militară cu acces restricționat.

Zonele militare restricționate sunt stabilite, conform reglementărilor legale, în proximitatea fiecărui poligon pentru evitarea accidentelor. În cazul poligonului de tragere cu armament de infanterie Poplaca, această zonă militară restricționată (marcată pe harta atașată cu culoarea albastru) include parțial parcele de teren aflate în zonele municipiului, denumite toponimic „Valea Gurenilor”, „Bărcul Mărunt” și „La turn”, identificate cu numerele: Pș 696, Fn 699, A 706, A 708, A 717, A 718, Fn 719, A 721 și A 729, având ca deținători ai dreptului de proprietate persoane private.

În acest context, informăm cetățenii că pe timpul executării în poligon a tragerilor, aruncării grenadelor de mână de război sau a exercițiilor tactice cu trageri de luptă este interzis accesul oricărei persoane pe terenurile menționate anterior, incluse în zona militară restricționată.

În ceea ce privește programul exercițiilor și tragerilor în poligonul Poplaca, pe lângă comunicatele publice ale Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, puteți consulta aceste informații la fiecare început de lună, pe site-ul Primăriei Sibiu la secțiunea “Știri”: https://sibiu.ro/primaria/comunicate