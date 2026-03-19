șoferii din sibiu invitați să învețe gratuit cum să conducă mai sigur: titi aur vine la eveniment

Șoferii din Sibiu au ocazia să participe gratuit la cursuri de conducere defensivă și la demonstrații de siguranță rutieră, organizate de Academia Titi Aur, sâmbătă, 21 martie 2026, și duminică, 22 martie 2026, în parcarea Sibiu Shopping City. Potrivit unui email transmis redacției Ora de Sibiu, evenimentul face parte dintr-o campanie dedicată creșterii siguranței rutiere în comunitate.

Participanții vor putea lua parte la activități practice și demonstrații susținute de instructorii Academiei Titi Aur, având ocazia să discute direct cu aceștia despre cele mai frecvente greșeli care duc la accidente. Organizatorii își propun să crească gradul de conștientizare în rândul șoferilor privind riscurile din trafic și importanța adoptării unui stil de condus preventiv.

Cum se schimbă circulația

Șoferii din Sibiu invitați să învățe gratuit cum să conducă mai sigur: Titi Aur vine la eveniment

Participarea la cursuri este gratuită, iar înscrierea se poate face direct la fața locului, în limita locurilor disponibile. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Sibiu Shopping City, partener al campaniei și susținător al inițiativelor dedicate siguranței rutiere.

Campania este realizată de Academia Titi Aur, cu partenerii principali Raiffeisen Bank și Raiffeisen Leasing, alături de partenerii strategici Castrol, Eazy Asigurări, Textar, Hankook, Hyundai, Iveco, Selgros și Sibiu Shopping City.

Mai multe detalii despre eveniment și program pot fi obținute la fața locului, în zilele de 21 și 22 martie 2026, în parcarea Sibiu Shopping City.