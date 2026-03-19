strada de pământ ce leagă sibiul de gușterland, modernizată cu 11 milioane de lei

Primăria Municipiului Sibiu a atribuit contractul pentru modernizarea străzii Salcâmilor, din cartierul Gușterița.

Această investiție este inclusă în proiectul „Modernizarea sistemului de transport public de călători”, finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regiunea Centru și coordonat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

“Pe lângă faptul că modernizăm o stradă de pământ cu o lungime de 2,1 km, asigurăm și o legătură cu Complexul Gușterland, dinspre str. Ceaikovski, cealaltă cale de acces fiind str. Mălinului pe care am reabilitat-o în 2025. Investiția include proiectarea și execuția lucrărilor de relocarea a unei părți a rețelelor electrice care se intersectează cu str. Salcâmilor.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Contractul s-a semnat cu firma SC Terra Building SA, în urma unei proceduri de achiziție în cadrul căreia s-au depus 3 oferte. Valoarea contractului este de 11,34 milioane de lei.

În termen de 7 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, constructorul va realiza următoarele lucrări:

Modernizarea carosabilului prin amenajarea cu asfalt

Amenajarea de trotuare pentru deplasarea pietonală în siguranță

Crearea unei piste pentru biciclete în dublu sens

Instalarea unui sistem de iluminat public modern, alcătuit din 54 de stâlpi, cu corpuri eco-eficiente, conectate la sistemul de telegestiune

Amenajarea rețelei de canalizare pluvială și a tubulaturii subterane pentru cablajul de telecomunicații.

Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis până la sfârșitul acestei luni.

Reamintim că în 2024 – 2025, Primăria Sibiu a realizat pe str. Salcâmilor noile rețele de apă și canalizare, o investiție în valoare de 2,8 milioane de lei, în pregătirea modernizării drumului.