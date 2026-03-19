tânăr din agnita, dat dispărut după ce a plecat în germania

Un tânăr din Agnita, care a plecat în Germania, a fost dat dispărut. Familia nu a mai putut lua legătura cu el din februarie.

Polițiștii sibieni caută un tânăr în vârstă de 28 de ani, care a plecat de la domiciliul său din Agnita către Germania și nu a mai putut fi contactat.

„La data de 18 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Agnita au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că de la data de 23 februarie a.c., nu a mai putut lua legătura cu fratele său CHIRILĂ GHEORGHE, în vârstă de 28 de ani, care a plecat temporar în Germania”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente:1,65 m înălțime, 70-80 kg greutate, constituție atletică, ochi căprui, păr închis la culoare;

Semne particulare: o cicatrice la nivelul gâtului, un tatuaj pe piept cu data de 28.12.2016, un tatuaj pe antebraț cu numele Daniela. Nu se cunosc obiectele vestimentare purtate la momentul plecării

Dacă puteți oferi informații despre acest tânăr sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.