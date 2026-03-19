tradiția săsească ținută vie în cartier: turnișorul se adună din nou la „jocul ouălor de paști”

Un obicei mult îndrăgit de sibieni se păstrează de mai multe decenii, în cartierul Turnișor. La cea de-a 38-a ediție, „Jocul Ouălor de Paști” va avea loc pe 12 aprilie, începând cu ora 11:00, în Piața Iancu de Hunedoara din Turnișor.

Obiceiul săsesc „Jocul Ouălor de Paști” are loc și anul acesta în cartierul Turnișor și presupune implicarea a aproximativ 20 de băieți care participă la competiție. Obiceiul săsesc străvechi își păstrează și în zilele de astăzi farmecul, organizatorii având grijă să mențină tradiția.

„Este o tradiție săsească: din an în an, băieții care erau recrutați în armată mergeau din casă în casă, câte doi, cu un coș în mână, și adună ouă de la localnici. În prezent, ei trebuie să aibă peste 16 sau 18 ani pentru a putea participa. Cu ouăle strânse se formează 63 de ouă; unul aleargă până la barieră pe Calea Turnișorului, iar altul adună ouăle”, explică organizatorul evenimentului Mircea Mates.

Mai departe, ouăle strânse de tineri vor fi scoase la licitație, povestește acesta. „După aceea, ouăle se licitează, iar cu banii obținuți se organizează o petrecere pentru băieții care au participat. Jocul de ouă se desfășura inițial doar între băieții recrutați în armată. Până în prezent, tradiția nu s-a schimbat. Atmosfera este foarte frumoasă. Turiștii nu știu despre această tradiție, de aceea nu participă”, explică organizatorul.

Spre deosebire de obiceiul străvechi, organizatorii vin și cu noutăți astfel încât evenimentul să fie mai distractiv. Anul acesta, doi băieți vor cânta la saxofon, plimbați cu trăsura trasă de cai prin Carterul Turnișor. Organizatorii speră ca acest obicei să ajungă și la familiile mutate recent în zonă și să se bucure de spectacol. „Sperăm să vină și cei care s-au mutat recent în zona Turnișor, să înțeleagă tradiția noastră”, a mai adăugat acesta.

Un obicei cu rădăcini săsești

Sașii din Sibiu îl practicau întrecerea recruților cu mult înainte de Revoluția din 1989. Balul era o petrecere la care participau tinerii de 18-19 ani, care urmau să plece în armată în acel an sau în anul următor. Însă, înainte de bal, tinerii se întreceau în cel mai ciudat mod posibil pentru mintea unui copil, potrivit site-ului danbrumar.ro.

În Duminica Paștilor, tinerii care urmau să servească patria mergeau prin cartier (sau pe ulițele satului) și adunau de la oameni ouă crude de găină. În a doua zi de Paști, ouăle se așezau pe una dintre străzile principale, la o distanță de 1-2 metri unul de altul.

Din ceata de tineri numai buni de armată erau selectați doi vlăjgani, care primeau câte o sarcină. Unul trebuia să culeagă ouăle înșirate pe stradă, unul câte unul, și să le pună într-un coș. Făcea asta alergând până în capătul șirului, pentru ca apoi să se întoarcă și să pună în coș oul cules de pe jos. Apoi se întorcea și repeta operațiunea până termina ouăle.

Celălalt trebuia să alerge pe o distanță stabilită înainte, în împrejurimi. Cine termina primul sarcina era declarat câștigător.

Sursa foto: Muzeul Astra Sibiu

Tradiție preluată de români după Revoluție

După 1990, când sașii au părăsit în număr mare Transilvania, obiceiul a fost preluat de români, care îl țineau în zilele Paștelui ortodox. Deși, în vechime, balul era doar simbolic, în cartierul Turnișor, petrecerea de după întrecere a căpătat o importanță mai mare.

Recruții adunau de la oameni și ouă încondeiate, frumos vopsite, atât de găină, cât și de prepeliță, rață sau chiar struț. În a doua zi de Paști, după alergare, se organiza o licitație. Acolo erau scoase la vânzare cele mai frumoase ouă încondeiate pe care le-au primit băieții. Se strângeau sume impresionante în urma acestei licitații, iar recruții petreceau cu multă băutură.