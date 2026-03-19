trump în cădere liberă în sua: a ajuns la cel mai jos nivel de popularitate

Rata de aprobare a președintelui SUA, Donald Trump, a coborât la 35%, cel mai mic nivel din al doilea mandat, potrivit unui sondaj Leger realizat în martie 2026.

Rezultatele complică strategia Partidului Republican înaintea alegerilor parțiale.

Rata de aprobare a președintelui american Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat, arată un sondaj realizat de firma de cercetare Leger între 13 și 16 martie 2026. Potrivit Mediafax, doar 35% dintre americani declară că îl aprobă pe Trump, în timp ce 55% îl dezaprobă. 10% dintre respondenți nu au avut nicio opinie.

Sondajul, citat de Newsweek, a fost realizat pe un eșantion de 1.006 americani și are o marjă de eroare de 3,09%. Datele evidențiază diferențe semnificative între regiuni și categorii demografice.

În sudul SUA, 42% dintre respondenți îl aprobă pe Trump, în timp ce 52% îl dezaprobă. Diferențe apar și între sexe: 43% dintre alegători bărbați îl susțin, față de doar 28% dintre alegătoare. În rândul alegătorilor independenți, rata de aprobare este de 27%, iar cea de dezaprobare ajunge la 55%.

Războiul din Iran și inflația, principalele motive ale scăderii

Potrivit sondajului Leger, scăderea ratei de aprobare a președintelui este asociată cu două probleme majore: războiul din Iran și inflația. Sondajele anterioare ale aceluiași institut arătau o rată de aprobare de 39% în octombrie 2025, 38% și 39% în septembrie 2025 și 37% în iulie 2025.

Modificările acestor procente complică strategia Partidului Republican înaintea alegerilor parțiale, mai ales că scăderea încrederii se manifestă și în rândul unor categorii cheie de alegători. Situația este considerată îngrijorătoare pentru republicani, care se confruntă cu o erodare a sprijinului inclusiv în zone și segmente tradițional favorabile.