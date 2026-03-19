tupeul i-a ”ars” la buzunare pe zeci de tir-iști pe valea oltului: n-au respectat restricțiile de circulație / foto

Polițiștii rutieri din Vâlcea, împreună cu inspectorii ISCTR, au desfășurat, joi, 19 martie, mai multe acțiuni de control pe DN 7 Valea Oltului, în contextul restricțiilor de circulație aplicate în intervalul orar 08:00–14:00.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 54 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 48 au fost pentru nerespectarea prevederilor privind regimul drumurilor, iar restul pentru abateri la regimul circulației rutiere.

Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproximativ 30.000 de lei.

Polițiștii recomandă șoferilor, în special celor care efectuează transport de marfă, să respecte restricțiile de circulație, intervalele orare stabilite și rutele alternative indicate, pentru a evita sancțiunile și pentru a contribui la siguranța traficului.