vremea se schimbă brusc: cod galben de vânt în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt pentru Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, valabil din 19 martie, ora 10:00 și până pe 20 martie, ora 20:00.

Sunt așteptate rafale de până la 80 km/h, iar avertizarea vizează mai multe județe din sud-estul țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică cod galben de vânt pentru ziua de vineri, 20 martie 2026. Potrivit Mediafax, avertizarea vizează Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde vântul va sufla cu viteze cuprinse între 50 și 65 km/h.

În Carpații de Curbură, rafalele vor atinge 70-80 km/h, iar în zonele montane, vântul poate depăși această intensitate. ANM precizează că intensificări temporare ale vântului se vor resimți și în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sudul Olteniei, cu viteze la rafală de 40-45 km/h.

Avertizarea emisă meteorologi afecta județele Vrancea, Galați

Avertizarea emisă de meteorologi va afecta județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călărași și Constanța. Fenomenele meteo pot crea probleme în special în zonele expuse, unde vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei de vineri.