a murit chuck norris: legendarul actor avea 86 de ani

Renumitul actor și maestru al artelor marțiale Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani, după ce a stat mai multe zile internat într-un spital din Hawaii.

Tristul anunț a fost făcut chiar de către familia actorului: „Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. Deși dorim să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”.

În postarea oficială, familia a mai subliniat: „A trăit viața cu credință, cu un scop și cu un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit”.

Chiar înainte de internarea sa în spital, miercuri sau joi, o sursă apropiată a declarat că Chuck Norris era într-o stare optimistă, jovial și obișnuia să facă exerciții fizice regulat.

Legendă a filmelor de acțiune

Actorul este cunoscut pentru rolurile din filmele de acțiune și arte marțiale precum The Delta Force și Missing in Action, dar și pentru interpretarea legendarului Texas Ranger Cordell Walker în serialul TV „Walker, Texas Ranger” din anii 1990. În ultimele decenii, Norris s-a retras aproape complet din actorie, apărând doar în roluri minore, cum ar fi în The Expendables 2 (2012).

Potrivit Mediafax, de-a lungul vieții, Chuck Norris a obținut centuri negre în mai multe arte marțiale, a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Hollywood în 1989 și a fost numit Texas Ranger onorific în 2010. A fost cunoscut și pentru prietenia și colaborarea cu Bruce Lee, cu care s-a antrenat în anii ’60 și a jucat în filmul The Way of the Dragon (1972).

În ultimii ani, actorul a trecut prin pierderi personale, printre care mama sa, decedată în 2024, și prima sa soție, Dianne Holechek, care a murit în decembrie. Pe 10 martie, ziua în care a împlinit 86 de ani, Norris a postat pe rețelele sociale: „Nu îmbătrânesc… trec la un nivel superior”.

Chuck Norris rămâne o legendă a filmului de acțiune și un simbol al artelor marțiale la nivel mondial.