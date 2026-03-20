accident pe calea turnișorului: biciclist lovit de o mașină

Un accident de circulație s-a produs vineri după-amiază pe Calea Turnișorului din municipiul Sibiu. Un biciclist a fost lovit de o mașină.
Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, „în timp ce conducea un autoturism pe Calea Turnișorului înspre Șoseaua Alba Iulia, un bărbat în vârstă de 59 de ani, domiciliat în Șura Mare, nu s-ar fi asigurat înainte de a efectua un viraj la dreapta și ar fi acroșat un bărbat în vârstă de 68 de ani, domiciliat în Sibiu, care conducea o bicicletă în aceeași direcție cu acesta”.
Bărbatul în vârstă de 68 de ani a fost transportat la spital de un echipaj SMURD. El a suferit un traumatism de șold, dar este conștient.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale.
Traficul în acest moment se desfășoară ușor îngreunat.
Ultima oră
- Trecutul „fabricat” al Adrianei Viliginschi: Psiholoaga acuzată de complicitate la omor și-a mințit pacienții / exclusiv acum 8 minute
- Chuck Norris internat de urgență în spital: tocmai ce împlinise 86 de ani acum 14 minute
- S-a adoptat în sfârșit bugetul de stat al României: mesaj unitar al lui Bolojan / video acum 15 minute
- Schimbări la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică din Sibiu: János-Erivn Iakób, noul președinte acum 47 de minute