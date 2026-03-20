accident pe calea turnișorului: biciclist lovit de o mașină

Un accident de circulație s-a produs vineri după-amiază pe Calea Turnișorului din municipiul Sibiu. Un biciclist a fost lovit de o mașină.

Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, „în timp ce conducea un autoturism pe Calea Turnișorului înspre Șoseaua Alba Iulia, un bărbat în vârstă de 59 de ani, domiciliat în Șura Mare, nu s-ar fi asigurat înainte de a efectua un viraj la dreapta și ar fi acroșat un bărbat în vârstă de 68 de ani, domiciliat în Sibiu, care conducea o bicicletă în aceeași direcție cu acesta”.

Bărbatul în vârstă de 68 de ani a fost transportat la spital de un echipaj SMURD. El a suferit un traumatism de șold, dar este conștient.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul în acest moment se desfășoară ușor îngreunat.