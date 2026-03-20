accident pe dn1 la bradu: un autocar și o autoutilitară avariate

Un accident rutier s-a produs vineri pe DN1, între Făgăraș și Sibiu. Traficul rutier a fost îngreunat.
Accidentul s-a produs vineri pe DN1, în apropierea localității Bradu, județul Sibiu. O autoutilitară a acroșat un cap de pod. Ulterior, vehiculul a fost proiectat într-un autocar.
Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
Traficul rutier a fost oprit pe sensul de mers spre Făgăraș, circulându-se alternativ pe celălalt fir.
