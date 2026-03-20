angajații de la sistemul de gospodărire a apelor sibiu au curățat la propriu valea săpunului / foto

Angajații de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu au desfășurat o acțiune de curățenie și igienizare pe Valea Săpunului, marcând astfel Ziua Mondială a Apei.

Mobilizați și implicați, aceștia au intervenit pe cursul de apă pentru a îndepărta deșeurile aruncate de cetățeni direct în mijlocul naturii. Prin această inițiativă, angajații au demonstrat responsabilitate față de mediu și față de comunitate, susținând importanța menținerii apelor curate pentru generațiile viitoare.

Acțiunea face parte dintr-o serie de activități dedicate conștientizării rolului esențial al apei și al protejării resurselor naturale. Reprezentanții instituției subliniază că astfel de demersuri arată că, prin implicare și colaborare, pot fi obținute rezultate concrete în lupta pentru un mediu mai curat.

FOTO – Apele Române Olt