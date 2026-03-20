aventură cu poveste: 13 km prin munții făgăraș, pe traseul eroilor din sibiu

Pe scurt: O drumeție inedită îi poartă pe sibieni prin locuri marcate de istorie și natură, cu povești despre eroi, săteni și evenimente din Primul Război Mondial.

Sibienii și nu numai, sunt invitați la o drumeție tematică dedicată memoriei eroilor din Primul Război Mondial, ce va avea loc în județul Sibiu, pe un traseu de 13 kilometri, cu dificultate medie. Evenimentul face parte din programul „Anii Drumeției”, inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu.

Participanții vor avea ocazia să viziteze monumentul ridicat în cinstea eroilor căzuți la datorie și să afle detalii despre modul în care sătenii au sprijinit militarii români în timpul conflictului. De asemenea, organizatorii vor prezenta povești despre mitraliera pe care armata germană a montat-o în turnul bisericii din localitate.

„Vom vorbi și despre natură, despre floră și faună, iar odată ajunși în zona fânețelor vom întâlni vechile colibe pastorale și vom admira panorama Munților Făgăraș. Este un traseu de 13 km, de dificultate medie, potrivit și familiilor cu copii”, a precizat Florin Ionescu, unul dintre organizatori.

Programul „Anii Drumeției” are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județul Sibiu și promovarea activităților de ecoturism. Inițiativa urmărește să aducă în atenția publicului atât patrimoniul natural, cât și cel istoric al zonei.

