bătăușul din tălmaciu a scăpat de arest: ce au decis procurorii

În cursul zilei de joi, 19 martie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de un tânăr de 25 de ani, din Tălmaciu, ce este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 28 februarie, în jurul orei 03:30, când, pe fondul unui conflict spontan, tânărul ar fi agresat fizic trei persoane cu vârste între 19 și 24 de ani, pe o stradă din localitatea Tălmaciu.
După ce a fost reținut timp de 24 de ore, tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, iar procurorii au decis aplicarea măsurii controlului judiciar.
