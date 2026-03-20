benzinăriile luate la puricat de anaf – ce riscă operatorii

Pe scurt: Controalele ANAF vizează întreaga piață a carburanților și pot aduce schimbări importante pentru benzinării și distribuitori. Află ce urmăresc inspectorii fiscali și ce consecințe pot apărea.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat demararea unei acțiuni de control la nivel național pe piața carburanților. Potrivit unui comunicat transmis de Serviciul de comunicare, relații publice și mass media al ANAF, acțiunea vizează verificarea modului în care operatorii economici din domeniul carburanților respectă prevederile legale privind fiscalitatea și comercializarea produselor petroliere.

Reprezentanții ANAF au precizat că această acțiune de control are ca scop principal identificarea eventualelor nereguli fiscale, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în sectorul carburanților. Inspectorii fiscali vor verifica documentele contabile, modul de evidențiere a stocurilor, precum și respectarea obligațiilor de plată către bugetul de stat.

Controalele vor fi desfășurate simultan în toate județele țării, atât la benzinării, cât și la distribuitorii și importatorii de carburanți. ANAF a transmis că va colabora cu alte instituții ale statului, acolo unde va fi necesar, pentru a asigura o verificare completă a activității economice din acest sector.

„Acțiunea are ca obiectiv asigurarea unui mediu concurențial corect și protejarea intereselor consumatorilor”, se arată în comunicatul ANAF. Instituția subliniază că rezultatele acestor controale vor fi făcute publice după finalizarea verificărilor și centralizarea datelor la nivel național.

Operatorii din domeniul carburanților sunt sfătuiți să se asigure că respectă toate obligațiile legale și să pună la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare. ANAF reamintește că neregulile descoperite pot atrage sancțiuni contravenționale sau, după caz, sesizarea organelor de urmărire penală.

Mai multe detalii despre acțiunea de control pot fi consultate pe site-ul oficial al ANAF sau prin intermediul comunicărilor publice ale instituției.