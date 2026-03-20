celebra trupă bts a lansat un nou album: vor susține un turneu mondial

Pe scurt: BTS revine pe scena internațională cu un nou album și un turneu de proporții record, după ce membrii trupei au încheiat serviciul militar obligatoriu.

Grupul sud-coreean BTS a lansat vineri, 20 martie 2026, albumul „Arirang”, primul material discografic al trupei din ultimii șase ani, potrivit Mediafax.

Albumul cuprinde 14 piese, printre care „Hooligan” și „Swim”, și poartă numele unui cântec popular coreean, fiind prezentat ca o reflecție asupra rădăcinilor și identității fenomenului K-pop.

Lansarea albumului va fi urmată de un concert de amploare la Seul, transmis live de o platformă de streaming în peste 190 de țări. După acest eveniment, BTS va porni într-un turneu mondial care include 79 de concerte în 34 de orașe de pe glob. Organizatorii au anunțat că acesta va fi cel mai mare turneu internațional realizat vreodată de artiști sud-coreeni.

Cei șapte membri ai trupei BTS nu au mai cântat împreună din 2022, când au început serviciul militar obligatoriu în Coreea de Sud. Ei au revenit pe scenă după ce au încheiat această perioadă în 2025.

Potrivit Institutului Coreean de Cultură și Turism, BTS generează anual peste 3,8 miliarde de dolari (3,2 miliarde de euro) pentru economia Coreei de Sud, reprezentând aproximativ 0,2% din PIB-ul național.