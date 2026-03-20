chuck norris internat de urgență în spital: tocmai ce împlinise 86 de ani

Pe scurt: Chuck Norris a ajuns la spital în Hawaii, dar rămâne optimist. Starul de acțiune tocmai și-a sărbătorit aniversarea de 86 de ani și a transmis un mesaj energic fanilor.

Chuck Norris, celebrul actor american și fost campion mondial la karate, a fost spitalizat pe insula Kauai din Hawaii, în urma unei urgențe medicale survenite în ultimele 24 de ore, potrivit publicației de la Hollywood TMZ, citată de HotNews.ro.

Circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost făcute publice, însă sursa menționează că actorul se află într-o stare de spirit bună.

Reprezentanții lui Chuck Norris au fost contactați de agenția AFP pentru detalii suplimentare, însă au refuzat să ofere informații despre starea de sănătate a actorului.

Chuck Norris deține din anul 2015 o locuință evaluată la 7 milioane de dolari pe țărmul de nord al insulei Kauai, unde s-a stabilit împreună cu familia sa.

Chuck Norris și-a sărbătorit recent aniversarea de 86 de ani cu un mesaj optimist

Cu doar câteva zile înainte de incident, pe 10 martie 2026, Chuck Norris a împlinit 86 de ani. Actorul a marcat momentul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, însoțit de un videoclip în care se antrenează cu un antrenor de box.

„Eu nu îmbătrânesc. Evoluez în sus. Astăzi împlinesc 86 de ani! Nimic nu se compară cu puțină acțiune jucăușă într-o zi însorită ca să te simți tânăr”, a transmis Norris.

El și-a exprimat recunoștința pentru sănătatea de care se bucură și pentru susținerea fanilor: „Sunt recunoscător pentru încă un an, pentru sănătatea bună și pentru șansa de a continua să fac ceea ce iubesc. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat pentru mine mai mult decât veți ști vreodată. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Chuck Norris”, a scris actorul.

Cariera lui Chuck Norris: de la arte marțiale la succes în film și televiziune

Chuck Norris a devenit cunoscut inițial ca sportiv, fiind campion mondial la karate și partener de antrenament al lui Bruce Lee. Cei doi au jucat împreună în filmul „The Way of the Dragon” din 1972. Ulterior, Norris a avut o carieră de succes la Hollywood, fiind apreciat mai ales pentru rolul principal din serialul „Walker, Texas Ranger”, difuzat de CBS între 1993 și 2001.

De-a lungul anilor, Chuck Norris a rămas o figură emblematică a filmelor de acțiune și a culturii pop, fiind recunoscut pentru stilul său inconfundabil și pentru umorul autoironic din mesajele adresate fanilor.