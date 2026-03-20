consiliul județean sibiu stă mai bine decât prefectura: instituția nu face concedieri

În ciuda noilor măsuri de reducere a cheltuielilor impuse de la București prin ordonanța austerității, angajații din aparatul de specialitate al Consiliului Județean (CJ) Sibiu pot răsufla ușurați. Instituția este deja „la regim”, numărul actual de angajați fiind mult sub noul plafon maxim impus prin lege.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026 obligă autoritățile locale să reducă numărul maxim de posturi cu 30% față de nivelul stabilit pentru anul 2025. Prefectura Sibiu a comunicat deja Consiliului Județean noile limite: județul Sibiu are dreptul la un plafon maxim de 455 de posturi, cifră care, după aplicarea succesivă a reducerilor prevăzute de lege, a coborât la un prag de 287 de posturi.

Deși legea îi permite să aibă până la 287 de angajați în aparatul de specialitate, CJ Sibiu funcționează în prezent cu o organigramă mult mai suplă. Potrivit unui proiect de hotărâre ce va ajunge joia viitoare pe masa consilierilor locali, aparatul de specialitate numără doar 184 de posturi aprobate.

„Numărul maxim de posturi pentru UAT județul Sibiu determinat prin aplicarea diminuării cu 10%, respectiv cu 30% este de 287 posturi. (…) În situația dată, numărul de 184 posturi aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 174/2024 se încadrează în numărul de posturi determinat ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2026”, se arată în raportul de specialitate care însoțește proiectul.

CJ Sibiu are, așadar, o rezervă de 103 posturi, ceea ce înseamnă că nicio persoană nu va fi dată afară.

De menționat este că numărul maxim de posturi nu se aplică instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Sibiu care se regăsesc la capitolul bugetar „Învățământ”, „Cultură”, „Asigurări și asistență socială”, „Sănătate”, respectiv Serviciului Public Salvamont de la nivelul unității administrativ teritoriale.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus votului consilierilor județeni în ședința ordinară din 26 martie 2026. Din punct de vedere administrativ, adoptarea acestui proiect este o simplă formalitate juridică pentru a alinia documentele interne cu noile reglementări naționale, fără a produce un impact social negativ la nivelul angajaților.

La Prefectura Sibiu, în schimb, vor urma concedieri. Instituția va trece printr-o reducere semnificativă a personalului, pierzând aproximativ 31% din totalul posturilor actuale.

