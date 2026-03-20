corp de clădire nou la ”onisifor ghibu”: elevii scapă de „corvoada” orelor în două schimburi

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din municipiul Sibiu, înființat în 1994 și cea mai nouă unitate de învățământ din județ, se pregătește să-și extindă infrastructura pentru a răspunde cerințelor elevilor și părinților.

Situat în cartierul Ștrand, o zonă cu densitate mare a populației școlare, liceul are aproape 1000 de elevi înscriși în învățământul primar, gimnazial și liceal.

Proiect din fonduri europene

Potrivit Agerpres, în ultimii 30 de ani, clădirile existente au devenit neîncăpătoare, iar soluția vine prin construirea unui nou corp de clădire. Contractul de finanțare, semnat între UAT Municipiul Sibiu și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021–2027, are o valoare totală de 16.271.107,20 lei, din care 4.439.973,82 lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul se derulează în cadrul Priorității 6 – „O Regiune Educată”, Acțiunea 6.1, și urmărește creșterea participării la educația timpurie și învățământul obligatoriu, cu termen de finalizare în decembrie 2029.

Anul trecut, liceul s-a clasat pe locul 6 în județul Sibiu, după rata de promovabilitate la Bacalaureat și Admitere. „Investiția în extinderea liceului este justificată de interesul crescut al elevilor și părinților față de oferta educațională.

Este al patrulea proiect de infrastructură educațională finanțat în municipiu, după construirea unei creșe și grădinițe noi, reabilitarea Colegiului Tehnic ‘Cibinum’ și modernizarea Facultății de Inginerie de la Universitatea ‘Lucian Blaga’”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Cursuri după-amiaza din cauza lipsei locurilor suficiente

Din cauza lipsei de spațiu, unele clase desfășoară cursuri după-amiaza, iar laboratoarele și spațiile pentru activități extra-curriculare au fost reduse. Noul corp de clădire va avea parter și două etaje, cu o suprafață construită de 1.301,8 mp, și va include 9 săli de clasă, 6 grupuri sanitare, un spațiu tehnic și două spații de depozitare.

Clădirea va fi eficientizată energetic, dotată cu 4 pompe de căldură și 8 panouri solare.

Beneficiarii proiectului vor fi cei aproape 1000 de elevi ai liceului, dintre care 9 persoane cu CES, 6 elevi de etnie romă și 11 elevi cu cetățenie străină, precum și cei 83 de angajați ai unității și părinții elevilor.

Capacitatea sălilor de clasă din noul corp va fi de 225 de persoane.