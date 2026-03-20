CSU Sibiu s-a impus lejer vineri, la Galați, 98-79 în meciul cu CSM, ultima clasată din Liga Națională de baschet.
Cum era de așteptat, sibienii nu au avut nicio emoție în deplasarea de la Galați, singura echipă care nu a reușit victoria în acest sezon.
Revenit după o accidentare, bosniacul Adamovic a fost din nou minute bune pe teren pentru CSU în meciul de pe malul Dunării.
Sibienii au controlat primul sfert, pe care și l-au adjudecat cu 25-16. Galațiul a echilibrat al doilea sfert, în care s-a impus cu 22-20. La pauza mare, tabela arăta Galați – Sibiu 38-45.
Echipa lui Dan Fleșeriu a revenit la cârma partidei în al treilea sfert, în care s-a distanțat din nou pe tabelă la 21 de puncte. După 30-21 în al treilea sfert,”vulturii” conduceau cu 75-49 înaintea sfertului decisiv.
Pe teren intră și juniorii Drăgan și Mitrache, semn că punctele sunt rezolvate.
S-a terminat 98-79 pentru CSU, care ajunge la un bilanț de 12-11 și continuă să viseze la play-off, deși șansele la locul 7 sunt foarte mici.
CSU SIBIU: Randolph Jr. 18, Smith 17, King 16, Blidaru 11, Adamovic 8, Pratt 8, Fîntînă 6, Drăgan 5, Zetos 4, Roschnafsky 3, Stone 2, Mitrache.
- CSU aproape de ”sută” la Galați: mai sunt speranțe pentru play-off acum 53 de minute
