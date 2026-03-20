dani mocanu, adus în cătușe pe aeroportul otopeni după extrădarea din italia

Pe scurt: Dani Mocanu a fost prins în Italia și adus înapoi în România, unde va fi încarcerat la Mioveni. Vezi ce a declarat la sosire și cum s-a derulat extrădarea.

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost aduși sub escortă în România, vineri, 20 martie 2026, prin Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce au fost extrădați din Italia. Cei doi au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor și urmează să fie transferați la penitenciarul din Mioveni pentru a-și ispăși pedepsele, potrivit Mediafax.

La sosirea pe aeroport, Dani Mocanu a fost întrebat de o jurnalistă de ce a fugit din țară pentru a evita condamnarea. „Eu am lucrat în Italia, doamnă dragă”, a răspuns acesta.

Cei doi frați au fost localizați și reținuți în provincia Napoli, Italia, după ce au părăsit România pentru a evita executarea pedepselor definitive primite pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor. În luna noiembrie 2025, autoritățile italiene i-au plasat în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, în urma unei decizii a Curții de Apel din Napoli din 13 noiembrie 2025.

Pe 25 noiembrie 2025, Dani Mocanu și fratele său s-au prezentat în fața judecătorilor Curții de Apel din Napoli, unde s-a analizat documentația și condițiile de detenție din penitenciarele românești, un pas obligatoriu în procedura de extrădare. După mai multe proceduri judiciare, instanța italiană a decis definitiv predarea celor doi autorităților române, în baza cererii formulate de România și conform legislației europene.

Conform deciziei Curții de Apel din Napoli, Dani Mocanu și fratele său au fost predați pentru a-și continua executarea pedepselor stabilite de instanțele din România. După aterizarea pe Aeroportul Otopeni, cei doi au fost preluați de autorități, urmând să fie plasați în carantină și apoi transferați la penitenciarul din Mioveni, unde își vor începe executarea pedepselor pentru faptele pentru care au fost condamnați.