doi șoferi trecuți de 50 de ani, prinși băuți la volan în sibiu și cisnădie

Tot mai mulți șoferi din județul Sibiu sunt depistați băuți la volan, punând în pericol siguranța circulației. La data de 19 martie 2026, polițiștii rutieri au intervenit în două astfel de cazuri, în municipiul Sibiu și în localitatea Cisnădie.

În jurul orei 08:00, în municipiul Sibiu, un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost oprit pentru control pe Calea Șurii Mari. Testarea alcoolscopică a indicat 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Mai târziu, în jurul orei 16:00, în localitatea Cisnădie, polițiștii au oprit un autoturism pe strada Măgurii, condus de un bărbat de 54 de ani din Râul Sadului. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Testarea alcoolscopică a indicat 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.