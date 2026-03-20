fără bilet de trimitere: servicii gratuite de planificare familială la spitalul județean sibiu

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, prin Cabinetul de Planning Familial, oferă servicii specializate și gratuite pentru promovarea sănătății reproducerii și a unui stil de viață responsabil.

Cabinetul se adresează tuturor persoanelor interesate de informare corectă și sprijin medical în domeniul sănătății sexuale și reproductive, punând accent pe prevenție, educație și consiliere personalizată.

Printre serviciile oferite se numără consilierea privind metodele contraceptive, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, planificarea sarcinii, precum și suport pentru adolescenți și tineri în luarea unor decizii informate.

Cabinetul de Planning Familial se află în Policlinică, la etajul 3, și funcționează după următorul program:

-Luni: 10:00-18:00

-Marți – Vineri: 08:00-15:00

Serviciile sunt oferite fără a fi necesar bilet de trimitere de la medicul de familie.

Programările se realizează telefonic, la numărul 0269/215050, interior 334.

Activitatea cabinetului este susținută de personal medical calificat, care asigură un cadru confidențial și profesionist, adaptat nevoilor fiecărui pacient.

Prin aceste servicii, SCJU Sibiu își propune să contribuie activ la creșterea nivelului de educație pentru sănătate în comunitate și la prevenirea problemelor asociate lipsei de informare.