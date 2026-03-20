fc hermannstadt are un jucător convocat la națională: kevin ciubotaru în lot pentru barajul cu turcia

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru a fost inclus de selecționerul naționalei, Mircea Lucescu, în lotul pentru semifinala ”barajului” de accedere la Mondiale, cu Turcia.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, lotul pe care va miza la partidele din play-oful Campionatului Mondial, unul format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate și 14 fotbaliști din SuperLiga României.

După accidentarea lui Alexandru Chipciu (U Cluj), Kevin Ciubotaru a câștigat duelul de la distanță pentru convocarea la națională cu Andrei Borza (Rapid) și Raul Opruț (Dinamo).

Selecționerul Mircea Lucescu i-a ales pentru flancul stâng al apărării naționalei pe Bancu (Craiova) și Ciubotaru (Sibiu). Bancu are șanse mari de titularizare, având avantajul experienței, dar Ciubotaru va fi pe banca de rezerve și poate intra pe parcursul meciului de la Istanbul. Fundaşul stânga de la FC Hermannstadt a debutat pe 9 octombrie 2025 în prima reprezentativă, în amicalul cu Moldova, în care a evoluat 45 de minute.

Până atunci, Ciubotaru va evolua pentru FC Hermannstadt duminică, de la ora 19,00, la Sibiu, în meciul de play-out cu FC Botoșani, unul crucial pentru sibieni. Kevin are 27 de meciuri de campionat în acest sezon pentru sibieni, totalizând 2130 de minute pe teren.

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00. În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);