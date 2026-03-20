Bărbatul care și-a omorât mama într-un apartament din Sibiu în toamna anului trecut a fost condamnat la închisoare. Deși la audieri le-a furnizat anchetatorilor o altă variantă, într-un final și-a recunoscut fapta, spunând că ce s-a întâmplat a fost „o eroare fatală”.

Crima a avut loc seara de 17 octombrie într‐un apartament dintr-un bloc aflat pe strada Mirăslău din Sibiu. Un bărbat de 54 de ani și-a ucis mama în vârstă de 74 de ani.

Moartea femeii a fost violentă

Raportul de necropsie medico-legală efectuat după deces a arătat că moartea femeii a fost una violentă și s-a datorat asfixiei mecanice prin sugrumare.

Cu ocazia audierilor, bărbatul, care inițial a mințit și a spus că a găsit-o fără suflare pe mama lui, și-a schimbat atitudinea, menționând că a băut în acea noapte și nu își mai aduce aminte succesiunea evenimentelor. El a precizat că a purtat o discuție cu mama sa despre o situație succesorală a familiei, iar lucrurile au degenerat.

„Inculpatul a declarat că își mai aduce aminte că la un moment dat a lovit-o cu pumnul în cap, poate de mai multe ori, și la un moment dat a căzut jos, iar apoi s-a ridicat și s-a dus în camera ei. (…) A precizat că el era șocat de brutalitatea cu care a acționat față de mama sa. La un moment dat s-a dus în camera ei, a văzut o pată de sânge și a luat covorașul și l-a pus în cadă. S-a întors în camera mamei și a văzut că aceasta nu mișca. Atunci, fiind panicat, a apelat la 112, relatând că mama lui nu se simte deloc bine. Apoi au venit ambulanța și polițiștii care l-au încătușat. (…) Inculpatul a apreciat că tot ceea ce a făcut a fost pe fondul tensiunii care s-a adunat în ultima perioadă și a conflictelor pe care le avea cu mama care credea că bunurile îi aparțin în totalitate, în special apartamentul din centrul Sibiului care le aparținea tuturor și care a fost supus unor lucrări de renovare. Totodată, inculpatul şi-a achiziţionat în acea zi o sticlă de vin și una de whisky pe care le-a consumat după ce a ajuns acasă și a mâncat și despre care a declarat că „l-au anesteziat”. (…) nu se aștepta ca discuțiile dintre ei să degenereze în felul ăsta, totul s-a întâmplat foarte repede, îşi asumă responsabilitatea, menționând că a fost o eroare fatală”, se arată în dosarul publicat pe rejust.ro.

După crimă, fratele bărbatului a declarat că acesta este consumator frecvent de alcool, iar anterior acestei fapte, a mai avut loc un episod violent. „În urmă cu aproximativ 6 luni a avut un comportament amenințător de față cu mama sa, iar în urmă cu 3 luni a observat că mama sa prezenta pe față și pe cap mai multe vânătăi, aceasta dându-i de înțeles că i-au fost produse de către inculpat. El a mai declarat că atunci când consuma alcool, făcea scandal sub diferite pretexte”, conform rejust.ro.

Condamnat la închisoare

La termenul de judecată din 25 februarie 2026, bărbatul a recunoscut fapta așa cum a fost reținută în actul de sesizare a instanței și a solicitat să fie judecat în conformitate cu probele administrate în cursul urmăririi penale.

În ceea ce privește circumstanțele ce caracterizează persoana inculpatului, instanța a reținut că acesta are studii superioare și era angajat la momentul comiterii faptei. El era însă cunoscut cu antecedente penale pe teritoriul Franței, unde a fost amendat pentru mai multe infracțiuni rutiere. În faza de urmărire penală, el a adoptat o atitudine parțial sinceră și a recunoscut în mare parte activitățile violente ce au condus la moartea mamei sale, manifestând o atitudine de regret, potrivit rejust.ro.

În cursul zilei de vineri, 20 martie, judecătorii Tribunalului Sibiu l-au condamnat pe bărbat la pedeapsa de 11 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor îndreptat împotriva unui membru de familie. După ce va ieși din închisoare, el nu va putea ocupa o funcție publică timp de 5 ani.

Pe lângă pedeapsa închisorii, el va trebui să-i dea 40.000 de euro cu titlul de daune materiale și morale, părții civile din dosar, adică fratelui său. De asemenea, va trebui să plătească și suma de 1.334,80 lei Serviciului de Ambulanță Sibiu, care s-a deplasat în noaptea crimei în apartamentul de pe Mirăslău.

Sentința nu este definitivă, iar bărbatul poate face apel în termen de 10 zile.

