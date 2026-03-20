începe simularea la bacalaureat în sibiu: calendarul probelor și detalii despre desfășurare

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 va începe luni, 23 martie 2026, la ora 9:00, în toate liceele din județul Sibiu, cu testarea la limba și literatura română.

În zilele desfășurare a probelor scrise, accesul elevilor care vor participa la simulare este permis până la ora 8:30. Probele se vor desfășura în intervalul orar 9:00 – 12:00. Repartizarea elevilor pe săli se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe fiecare clasă, în funcție de proba pe care o susțin.

Rezultatele obținute de elevi la probele scrise ale simulării examenului de Bacalaureat 2026 nu sunt afișate și nu sunt făcute publice.

Rezultatele obținute la probele scrie ale simulării examenului de Bacalaureat 2026 nu se contestă.

Situația centralizată pe an de studiu și forme de învățământ este următoarea:

Județ Forma de învățământ Tip învățământ Clasa Total elevi liceal superior SB Zi Masă cls.XII 2446 SB Frecvență redusă Masă cls.XIII 180 SB Seral Masă cls.XIII 102 TOTAL 2728

În conformitate cu Anexa 2 la O.M.E. nr. 6.059 din 29 august 2025, Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2025 – 2026, este următorul:

23 martie 2026 – Proba E) a) – probă scrisă – Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proa E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 – Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului sau specializării

26 martie 2026 – Proba E) b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă

3 aprilie 202 – Comunicarea rezultatelor

Desfășurarea orelor la celelalte clase, în perioada desfășurării simulării probei scrise a examenului de Bacalaureat 2026, se va realiza în conformitate cu hotărârea Consiliilor de Administrație a acestor unități de învățământ liceal, în funcție de numărul sălilor de clasă în care se va desfășura această simulare și de numărul de cadre didactice care vor participa ca membrii în comisia de organizare sau ca profesori asistenți.

Activitatea de evaluare se realizează digitalizat, de regulă, pe stațiile de lucru aflate în laboratoarele de informatică din unitatea de învățământ din care provine profesorul evaluator. Profesorii evaluatori pot alege să își desfășoare activitatea de pe computere aflate într-un alt spațiu (de exemplu, bibliotecă, Centrul de Documentare și Informare, cabinetul disciplinei, cancelarie, domiciliul personal).

Distribuirea lucrărilor către profesorii evaluatori, în vederea evaluării, se face în mod aleatoriu, prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate.

Comunicarea rezultatelor obținute la simularea examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026 se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

În conformitate cu OME nr. 6.059 din 29 august 2025, rezultatele obținute de elevi la simularea examenului național de Bacalaureat ”sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare”.

Notele obținute se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.

Unitățile de învățământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul școlar, în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor.