inter sibiu și-a luat adio de la play-off: remiză pe ”obor” cu jiul

Inter Sibiu a remizat vineri cu Jiul Petroșani, pe ”Obor”, scor 0-0, în penultima etapă a sezonului regular din Seria 6 a Ligii 3.

Inter și Jiul au oferit sâmbătă un meci atractiv pe ”Obor”, chiar dacă s-a încheiat fără goluri, scor 0-0.

Jiul încă mai speră la play-off, astfel că a presat mai mult în căutarea victoriei, în special spre final, dar sibienii s-au apărat ermetic.

Portarul Interului, ghanezul Obed a avut și șansă în minutul 80, când a fost salvat de bară. În prelungirile jocului, Obed a salvat excelent un șut din lovitură liberă de la 18 metri. S-a terminat 0-0, dar Jiul mai are ceva șanse la play-off.

Inter este pe locul 6 în serie, cu 28 de puncte din 21 de meciuri și va avea un play-out liniștit, fără emoții, după punctajul acumulat în sezonul regular.

Cealaltă echipă din județul Sibiu care activează în Liga 3, ACS Mediaș 2022 va juca sâmbătă în deplasare, cu Vulturii Fărcășești, un meci foarte important pentru intrarea în play-off.

Medieșenii au nevoie de un punct din ultimele două meciuri, cel de la Fărcășești și acasă cu liderul SCM Rm. Vâlcea. În cazul în care nu obține măcar un punct, echipa lui Cosmin Vâtcă poate rata play-off-ul, dacă Jiul câștigă în ultima etapă cu Fărcășești.