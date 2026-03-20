kim jong un și-a pus fiica la cârma unui tanc / foto video

Pe scurt: Prezența tot mai frecventă a fiicei lui Kim Jong Un la evenimente militare ridică întrebări despre viitorul conducerii din Coreea de Nord. Adolescentei i se conturează un rol public tot mai vizibil.

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a apărut din nou în public alături de fiica sa, Kim Ju Ae, la exerciții militare desfășurate în luna martie 2026.

Potrivit Mediafax, imaginile difuzate de presa de stat îi surprind pe cei doi urcând într-un tanc, în timp ce participau la manevre alături de unități de tancuri și infanterie. Kim Jong Un era așezat deasupra vehiculului blindat, iar fiica sa, despre care se crede că are aproximativ 13 ani, privea din trapa tancului.

Evenimentul face parte dintr-o serie de apariții publice comune ale liderului nord-coreean și fiicei sale, care au mai fost văzuți împreună la teste de rachete și vizite în fabrici de armament. Aceste apariții au loc într-un context tensionat, marcat de desfășurarea unor exerciții militare comune între Statele Unite și Coreea de Sud, considerate de Phenian drept o amenințare directă. Kim Jong Un a cerut intensificarea pregătirilor de război, iar prezența fiicei sale la astfel de evenimente transmite atât un mesaj de continuitate internă, cât și unul de sfidare externă.

Prezența constantă a fiicei lui Kim Jong Un alimentează speculațiile privind succesiunea

Prezența tot mai frecventă a adolescentei la evenimente de importanță majoră a atras atenția analiștilor internaționali. Serviciile de informații din Coreea de Sud au sugerat că liderul nord-coreean ar putea pregăti terenul pentru desemnarea ei ca succesor, însă nu există un consens în rândul experților, având în vedere vârsta fragedă a acesteia și structura profund patriarhală a regimului.

Presa oficială o descrie pe Kim Ju Ae drept „copilul cel mai iubit” al liderului, subliniind relația apropiată dintre cei doi.

Aparițiile publice repetate ale fiicei lui Kim Jong Un par să indice o strategie de consolidare a imaginii dinastiei Kim. De la participarea la parade militare până la momente simbolice, precum urcarea într-un tanc, adolescenta este introdusă treptat în viața publică. Rămâne de văzut dacă aceste gesturi reprezintă doar o campanie de imagine sau marchează începutul unei tranziții reale de putere într-unul dintre cele mai opace regimuri din lume.